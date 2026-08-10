Земетресение с магнитуд 7,4 удари Колумбия и Еквадор (Видео)

Силен труд удари днес западната част на Колумбия и съседен Еквадор, като принуди местните жители да напуснат домовете си и административните сгради, предаде Асошиейтед прес.
Геоложката служба на САЩ и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитудът на земния трус е бил 7,4, макар и на относително голяма дълбочина.
И двете служби посочиха, че епицентърът е бил в района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 250 мили (400 километра) западно от Богота, столицата на Колумбия.
Трусът идва след две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 във Венецуела в края на юни, отбелязва АП.
Двете земетресения разрушиха стотици сгради и отнеха живота на повече от 5000 души.