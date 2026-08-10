Земетресение с магнитуд 7,4 удари Колумбия и Еквадор (Видео)

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Силен труд удари днес западната част на Колумбия и съседен Еквадор, като принуди местните жители да напуснат домовете си и административните сгради, предаде Асошиейтед прес. WATCH: Video appears to show multiple buildings collapsed in Cali, Colombia, following the powerful 7.4M earthquake (terremoto) pic.twitter.com/D8v5gNeMwJ — Scope Report (@ScopeReport_) August 10, 2026

Геоложката служба на САЩ и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитудът на земния трус е бил 7,4, макар и на относително голяма дълбочина. OMG, this is terrifying. Footage showing the shaking from the M7.2 earthquake that hit Colombia earlier.



👀 Watch until the end.



📍 Pereirapic.twitter.com/vS2slBg53X — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026

И двете служби посочиха, че епицентърът е бил в района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 250 мили (400 километра) западно от Богота, столицата на Колумбия. Colombia: Significant damage reported in Pereira following the powerful M7.2 earthquake earlier.



Buildings have collapsed, with reports of people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/o1ZlmBiaP5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026

Трусът идва след две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 във Венецуела в края на юни, отбелязва АП.