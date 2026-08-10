Найджъл Фараж: Нападението в дома ми е пряко свързано с убийството на Ан Уидекъм

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Найджъл Фараж заяви, че инцидентът в дома му в Лондон миналата година е „пряко свързан" с убийството на Ан Уидекъм, след като отделът за борба с тероризма към лондонската полиция възобнови разследването по случая миналата седмица.

Става дума за това, което Фараж описва като „запалено запалително устройство", пъхнато през пощенската му кутия през април 2025 г., уточнява Би Би Си.

Лондонското звено за борба с тероризма (CTP London) също така се е самосезирало пред независимия полицейски надзорен орган за начина, по който първоначално е било проведено разследването.

„Разбирам, че това е напълно безпрецедентен ход и да, това е пряко свързано с убийството на Ан Уидекъм. За съжаление на този етап не мога да кажа нищо повече.", заяви Фараж на конференция в Лондон днес.

„Очевидно отделът за борба с тероризма е допуснал грешки, поради което сам се е обърнал към Независимата служба за полицейско поведение (IOPC)", добави той.

Засега не е ясно как инцидентът в дома на Фараж е свързан с убийството на Уидекъм.

По онова време полицията съобщи, че „врата е била повредена, но нищо не е било откраднато".

Както CTP London, така и лондонската полиция (Metropolitan Police) са участвали в разследването. Не са били извършени арести, а случаят е бил прекратен.

В петък обаче CTP London заяви, че е установена нова следствена линия, която „не е била проследена по онова време".

От Независимата служба за полицейско поведение (IOPC) съобщиха, че са „взели решение да проведат независимо разследване на действията на служител от лондонското звено за борба с тероризма след получен сигнал по-рано в петък".

„Разследването е свързано с твърдение, че служителят не е идентифицирал и не е проследил следствена линия, свързана с опит за взлом, за който е подаден сигнал през април 2025 г.", пише още в изявлението.

Ан Уидекъм, 78-годишната бивша министърка от Консервативната партия и говорителка на Reform UK, беше открита мъртва в дома си в графство Девън миналия месец с тежки наранявания.

По-късно Джошуа Кери от Ротъръм, Южен Йоркшир, беше обвинен в нейното убийство.

Кери първоначално е бил арестуван по подозрение в убийство на 11 юли, а на 13 юли е бил арестуван повторно по подозрение в извършване, подготовка или подбуждане към терористични действия.

Ан Уидекъм беше депутат от Консервативната партия от избирателния район Мейдстоун в графство Кент в продължение на 23 години и заемаше министерски постове в правителството на сър Джон Мейджър през 90-те години.