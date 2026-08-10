Украйна: Русия създава своя мрежа тип "Старлинк" по-бързо от очакваното

Русия създава своя мрежа тип "Старлинк" по-бързо от очакваното и планира да разполага с близо 300 сателита в орбита до следващата година. Това заяви днес зам.-шефът на Главното управление за разузнаване към украинското военно министерство Вадим Скибицки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Агенцията отбелязва, че мрежата "Старлинк", която работи в Украйна, но не и в Русия, дава на Киев сериозно предимство в операциите с дронове и комуникациите на бойното поле. Руските въоръжени сили използваха купени на черно терминали на "Старлинк" в Украйна, докато Киев не лобира успешно за тяхното изключване от компанията "Спейс Екс" по-рано тази година.

В интервю за украинската медия "РБК Украйна" Скибицки заяви, че в момента Русия има 16 сателита в рамките на системата си "Рассвет".

"Те вече започнаха да я изграждат много по-бързо, отколкото се планираше изначално. Щом Русия разположи всички тези сателити, системата ще действа като "Старлинк". Вече текат обсъждания какви действия да бъдат предприети срещу нея", каза той. И поясни, че Русия планира да създаде система от 292 сателита до следващата година и от 924 до 2035 г.

Русия нанася удари по Украйна със свръхзвукови ракети. Скибицки каза, че Москва вече е изпълнила годишните си производствени цели за ракетите "Циркон" и "Оникс" през първите седем месеца на тази година и че е надхвърлила тези цели с от 10 до 20%. Освен това Русия разполага със запас от около 130 свръхзвукови ракети "Искандер-М", като миналия месец са били произведени 65.