Потопен боен танк край турското крайбрежие на Егейско море стана атракция за гмуркачи

Боен танк, потопен в Егейско море около турското село Гьокчетепе, одринско, постепенно става основна атракция за професионални гмуркачи и любители на подводния живот, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА. Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet

Танкът с модел M62 T, е потопен в средата на миналата година в рамките на мащабен проект за създаване на изкуствени рифове, предприет от валийството на турския окръг Одрин. В момента останките от бойната машина лежат на 100 м от брега при село Гьокчетепе на дълбочина от 10 м и привличат все повече туристи и гмуркачи към Сароския залив и североизточната част на Егейско море.

"Няма много подобни съоръжения по света. Танкът е едно от малкото места, където можете да се гмуркате напълно любителски", споделя инструкторът по гмуркане Ахмет Юмуртаджъ. Според него относително плиткото местоположение на необичайния изкуствен риф прави мястото популярно сред ежедневните посетители от Истанбул, търсещи интересни преживявания. Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet

Инструкторът споделя, че хиляди професионални водолази също са посетили мястото през изминалата година.

"Да видиш танк под вода е много различно от това да го видиш на повърхността. Гмурканията се увеличиха тази година, тъй като популярността на обекта нарасна неимоверно. Вече имаме гости, които пристигат единствено, за да видят него", допълва той.