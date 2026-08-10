ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия се завръща във волейбола в България

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23365930 www.24chasa.bg

Потопен боен танк край турското крайбрежие на Егейско море стана атракция за гмуркачи

14200
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet

Боен танк, потопен в Егейско море около турското село Гьокчетепе, одринско, постепенно става основна атракция за професионални гмуркачи и любители на подводния живот, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА. 

Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet
Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet

Танкът с модел M62 T, е потопен в средата на миналата година в рамките на мащабен проект за създаване на изкуствени рифове, предприет от валийството на турския окръг Одрин. В момента останките от бойната машина лежат на 100 м от брега при село Гьокчетепе на дълбочина от 10 м и привличат все повече туристи и гмуркачи към Сароския залив и североизточната част на Егейско море.

"Няма много подобни съоръжения по света. Танкът е едно от малкото места, където можете да се гмуркате напълно любителски", споделя инструкторът по гмуркане Ахмет Юмуртаджъ. Според него относително плиткото местоположение на необичайния изкуствен риф прави мястото популярно сред ежедневните посетители от Истанбул, търсещи интересни преживявания. 

Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet
Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet

Инструкторът споделя, че хиляди професионални водолази също са посетили мястото през изминалата година.

"Да видиш танк под вода е много различно от това да го видиш на повърхността. Гмурканията се увеличиха тази година, тъй като популярността на обекта нарасна неимоверно. Вече имаме гости, които пристигат единствено, за да видят него", допълва той.

Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet
Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet
Потопеният танк СНИМКА: Екс/ @Hurriyet

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират