Украйна удари с дронове нефтохимически комплекс в Тоболск

Украйна атакува с дронове съоръжения в руския град Тоболск в Тюменска област, като при ударите бяха нанесени щети по инсталация за фракциониране на газ в завода "ЗапСибНефтехим", собственост на най-големия нефтохимически холдинг в Русия – СИБУР. Това съобщи Укринформ, като цитира публикация в "Телеграм" на независимата руска медия "Астра".

Според публикуваната информация при атаката е била засегната централната инсталация за фракциониране на газ. По-рано губернаторът на Тюменска област Александър Мур съобщи, че в един от промишлените обекти в региона е избухнал пожар след атака с няколко дрона. Мур обаче не уточни за кой обект става въпрос.

"ЗапСибНефтехим" е най-големият нефтохимически комплекс в Русия. Заводът преработва странични продукти от нефтодобива и произвежда 2,5 милиона тона полимери годишно. "ЗапСибНефтехим" се намира на около 2200 километра от границата с Украйна.

Тази сутрин властите в Татарстан съобщиха за атака с дронове срещу промишлени обекти в град Нижнекамск, при която по последни данни са били убити 13 души, сред които 7 узбекистанци.