Шведските служби осуетили руска разузнавателна операция

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Шведските служби за сигурност са осуетили руска разузнавателна операция, целяща да дискредитира Швеция и да внедри агенти в чуждестранна дипломатическа мисия в страната. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Шведските служби казаха, че са събрали информация и са взели мерки "срещу руска разузнавателна операция, имаща за цел да повлияе върху процеса по взимане на решения в Швеция и да дискредитира Швеция, НАТО и Европейския съюз".

"Един от замесените в руската операция беше агент (на пост) в чуждестранна дипломатическа мисия в Швеция", заявиха те, но без да дадат повече подробности.