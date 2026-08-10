Бивши служители на Нетаняху обвиняват жена му в унижение и тормоз

Един от тях твърди, че го принуждавала да чисти кухненския под, докато пълзи и му пожелала да се разболее от рак и да умре

Съпругата на израелския премиер Бенямин Нетаняху – Сара Нетаняху, от години е обвинявана от бивши служители в премиерската резиденция и други нейни работници в унизително отношение, крясъци, тормоз и тежки условия на труд. Част от случаите са стигали до съд, като някои са завършили с присъдени обезщетения, други са били отхвърлени, а трети са приключили със споразумения без съдебно установяване на фактите.

Последният случай е от миналата седмица. Бивш служител на резиденцията – 61-годишният Йехиел Охев Ами, твърди, че многократно е бил унижаван, преди да бъде уволнен. Сред твърденията му са, че е бил принуждаван да чисти кухненския под, докато пълзи, подлаган е на „порой от крясъци и ругатни", а дори му е било пожелавано да се разболее от рак и да умре, съобщава ynetnews.

Охев Ами твърди още, че през декември Сара Нетаняху му е казала, че го е „диагностицирала" като човек от аутистичния спектър. Според иска тя му заявила: „Аз съм психолог №1 в страната. Нямам конкуренция".

Канцеларията на министър-председателя отхвърля обвиненията и ги определя като пореден опит за изнудване на държавата чрез „безпочвени клевети" срещу съпругата на премиера.

Самата Сара Нетаняху е завела насрещен иск срещу Охев Ами. Тя го обвинява в неправомерно поведение и тайно заснемане в резиденцията, определяйки действията му като „брутално нахлуване" в личното ѝ пространство.

Случаят е поредният от дълга поредица дела и обвинения, отправяни от бивши служители на семейството и на официалната резиденция.

Един от най-известните случаи е този на Мени Нафтали, който е работил като управител на дома в премиерската резиденция. Той описва работна среда, в която служителите се страхували от реакциите на Сара Нетаняху и били подлагани на крясъци и постоянно променящи се изисквания.

През 2016 г. Регионалният трудов съд в Йерусалим частично уважава иска му и му присъжда 170 000 шекела. Съдът приема, че той е бил подложен на унизителни условия на труд и че свидетелски показания описват подобна атмосфера в резиденцията.

Важно е обаче, че делото е било срещу държавата и други ответници, а не лично срещу Сара Нетаняху. Тя не е била страна по производството.

Друг бивш служител – Гай Елияху, също завежда дело, в което твърди, че е бил подлаган на крясъци, унижение и необичайни изисквания. Сред най-известните му твърдения е, че е бил повикан обратно в резиденцията след полунощ, за да стопли супа на Сара Нетаняху.

През 2016 г. съдът приема значителна част от твърденията му и установява, че е бил изложен на атмосфера на страх и повтарящо се унизително поведение. Държавата е осъдена да му плати 65 000 шекела (около 18 770 евро) за неимуществени вреди, както и съдебни разноски.

И в този случай Сара Нетаняху не е била страна по делото и не е била лично осъдена да плати обезщетение.

Сред свидетелите по делото е готвачката Ети Хаим, която твърди, че Сара Нетаняху я е ударила по ръката и при друг случай е дръпнала покривката от масата и е започнала да крещи на служителите. Хаим не е била ищец и не е получила обезщетение. Показанията ѝ са разгледани като част от делото на Елияху.

През 2017 г. друга бивша служителка – Шира Рабан, завежда дело за (приблизително 65 000 евро), като твърди, че е била подлагана на крясъци, унижение и необичайни изисквания за почистване. Тя дори се описва като фактически „робиня".

Този случай обаче завършва по различен начин. През февруари 2022 г. съдът отхвърля иска, като посочва, че Рабан не е успяла да докаже твърденията си и че разказът ѝ не е достоверен.

През 2020 г. чистачката Силви Гансия също завежда дело срещу Сара Нетаняху и фирмата, която я е наела. Тя твърди, че е била подлагана на крясъци и унижение и че по нейно направление е била хвърлена ютия.

Трудовото дело е отхвърлено през 2025 г. по процедурни причини, след като Гансия и адвокатът ѝ не подават заключителни аргументи и не изпълняват съдебни разпореждания.

По отделно гражданско дело през януари 2026 г. Гансия е осъдена да плати на Сара Нетаняху около 100 000 шекела за клевета. Съдът обаче уточнява, че това не представлява съдебно установяване на всички твърдения на Нетаняху, а решението е свързано с процесуалните обстоятелства по делото.

През 2024 г. пък трима бивши служители на резиденцията – Аарон Наор, Яир Ицхаки и Йосеф „Джо" Корсон – получават общо около 900 000 шекела по дела срещу канцеларията на премиера за нарушения на трудовите им права, неплатен извънреден труд и работа по празници.

И тримата описват тежки условия на труд, а Наор и Ицхаки използват определението „съвременни роби". В случая обаче отговорността е поета от канцеларията на премиера като техен работодател, а не лично от Сара Нетаняху.

Самата Нетаняху и семейството ѝ последователно отричат обвиненията. Те ги определят като част от дългогодишна медийна кампания и опити за извличане на пари от държавата.

Партията „Ликуд" също защитава Сара Нетаняху и подчертава, че тя никога лично не е била осъждана да изплати обезщетение на служител по тези дела. Според партията в случаите, при които съдилищата са присъждали компенсации, те са били наложени на държавата или работодатели.

Така съдебната история около Сара Нетаняху включва както дела, при които съдът приема твърдения за лоши условия на труд, така и производства, които са отхвърлени или приключват без установяване на фактите по същество.