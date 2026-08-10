Ирландски наркобос от затвора: Ако се самоубия, това не се е случило (Обзор)

Даниел Кинахан беше екстрадиран от Дубай в Дъблин

Близо десетилетие Даниел Кинахан се наслаждаваше на охолно изгнание в Дубай, но приказката за един от най-опасните лидери на международна организирана престъпна група приключи безславно с прибирането му у дома.

49-годишният мъж беше екстрадиран от Дубай с ирландски правителствен самолет в неделя, а в Дъблин беше посрещнат подобаващо с мащабна операция по сигурността. Връщането на Кинахан бележи края на една дълга игра на котка и мишка с властите в Европа, САЩ и страните от Персийския залив.

Със засилена охрана Кинахан се яви пред Специалния наказателен съд в Дъблин, където беше обвинен в трафик на наркотици, контрабанда на оръжия и пране на пари. А след това беше откаран в затвора с максимална сигурност в Портлийз. Оттам ирландецът - баща на 5 деца, за когото се твърди, че е контролирал 1/3 от разпространението на кокаин в Европа, изрази притеснения за живота си. “Ако се обеся, самоубия, отровя, това не се е случило. Нямам самоубийствени мисли”, коментира той. И допълни: “Ако случайно падна и си ударя главата, когато съм с белезници, значи не съм паднал”.

Кинахан от години отрича да е лидер на каквато и да е престъпна организация. В интервю, дадено от Дубай малко преди екстрадицията му, той призна, че “не е бил ангел”, но определи обвиненията срещу него като преувеличени и дори предположи, че е изкупителна жертва.

Даниел е най-големият син на Кристи Кинахан - изпипан мошеник и наркотрафикант, който според ирландските власти изгражда семейната престъпна организация, станала известна през годините като клана Кинахан. Даниел постепенно се превръща в една от ключовите фигури в нея заедно с брат си Кристофър-младши. За всеки от тримата мъже

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която би довела до арест.

Макар че фамилията Кинахан е синоним за ирландската организирана престъпност, Даниел сякаш води два паралелни живота - на престъпник и на промоутър в сферата на бокса.

През 2012 г. Кинахан и ирландският боксьор Матю Маклин основават в Испания компания, която по-късно ще стане известна като MTK Global. Във времето лейбълът на двамата се утвърждава и почва да представлява професионални боксьори.

Тайсън Фюри е сред известните спортисти,

свързани с MTK Global. През 2020 г. боксьорът публично благодари на Кинахан за участието му в преговорите за потенциалния бъдещ мач с Антъни Джошуа. “Едно голямо благодаря за Дан. Той го уреди”, коментира тогава Фюри. Това накара ирландските власти да се свържат с колегите си в ОАЕ заради твърде публичната роля на човек, който Дъблин смята за висш член на международна престъпна организация.

Въпреки това Фюри и Кинахан със сигурност са поддържали добри отношения, тъй като според твърдения боксьорът е бил един от гостите на пищната сватба, която Даниел вдига през 2017 г.

Наркобосът сключва брак с ирландката Кийва Робинсън на бляскава церемония в луксозния хотел “Бурж ал Араб”. Сред гостите са и хора, които по-късно ще станат известни с това, че са част от най-опасните наркотрафикантски мрежи в Европа. На сватбата например са били нидерландско-мароканският престъпник Ридуан Таги, неаполитанският бос от Камора Рафаеле Империале, чилийско-нидерландският наркотрафикант Рикардо Рикелме Вега, известен като “Ел Рико”, както и босненският наркобарон Един Гачанин.

Според разследвания на Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ) именно тази сватба е помогнала на властите да проследят връзките между различни престъпни групировки и т.нар. европейски суперкартел.

Наред с отглеждането на петте си деца в Дубай Кинахан и Робинсън се занимават доста с недвижими имоти. Данни от изтекли регистри, част от мащабното разследване Dubai Unlocked, сочат, че двойката е била свързана с поне четири имота в Дубай. През 2023 г. Робинсън купува вила с площ над 1900 кв. м за около 2,1 млн. долара, а през 2024 г. продава апартамент с четири спални в луксозния квартал “Дубай Марина” за около $ 1 млн.

В същото време

Кинахан притежава офис в небостъргач

в района на изкуствения остров “Палм Джумейра”, който е бил използван като централа на негови компании.

Главната причина за това Кинахан да се установи в Дубай може да бъде проследена до една кръвопролитна вечер - 5 февруари 2016 г. Тогава група въоръжени мъже с полицейски униформи нахлуват в хотел “Риджънси” в Дъблин по време на боксов кантар. Целта е да убият Даниел, но при нападението е убит Дейвид Бърн - близък до клана Кинахан.

Тази атака е началото на една от най-кървавите гангстерски войни в съвременната история на Ирландия - от едната страна е кланът Кинахан, а от другата - Хъч. Според местните власти поне 18 убийства са свързани именно с враждата между двете групировки.

След нападението Кинахан напуска Ирландия, като първо отива за известно време в Испания, преди да се установи в Дубай.

През май 2025 г. Ирландия сключи договор за екстрадиция с ОАЕ и приказката за Кинахан тръгва към своя финал. Тогава Шон Макгавърн - един от най-близките хора до Даниел, беше екстрадиран още същия месец и осъден на 24 години затвор.