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Молдова отзова посланика си в Русия, след като дрон падна над страната

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Молдова. Снимка: Pixabay

Молдова отзова за консултации посланика си в Русия, след като в Южна Молдова се взриви дрон, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Външното министерство в Кишинев заяви, че"най-категорично осъжда инцидента" край село Крокмаз. Случаят представлява нарушение на суверенитета на Молдова и застрашава сигурността на нейните граждани, категорични бяха оттам.

Дронът, за който се смята, че е руски, се взриви в неделя близо до село Крокмаз в района на границата с Украйна. Няма данни за жертви или материални щети.

Президентът на Молдова Мая Санду осъди нарушаването на въздушното пространство на страната си и призова за прекратяване на руската война срещу Украйна. От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. руски дронове и ракети многократно нарушаваха молдовското въздушно пространство в района на границата с Украйна и се взривяваха на молдовска територия, отбелязва ДПА.

Молдова. Снимка: Pixabay

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