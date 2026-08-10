Николай Младенов: Планът за Газа ще спре ужасната спирала от насилие (Обзор)

Целта на плана е да се гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за израелската сигурност и че събитията отпреди 7 октомври няма да се повторят. С тези думи върховният представител за Газа Николай Младенов критикува решението на Тел Авив да отхвърли 15-точковата стратегия на Доналд Тръмп за омиротворяване на палестинската територия.

“Вариантът, който предлагаме днес, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори. Както израелците, така и народът на Газа имат един общ голям интерес и той е излизане от тази ужасна спирала на насилие, която коства живота на толкова много хора и причинява разрушения и на двете страни”, заяви българският дипломат пред израелската телевизия “Канал 12”.

По думите му армията на Израел няма да бъде принуждавана да се изтегли от Газа, докато не завърши разоръжаването на терористичната групировка “Хамас”.

“Никой не е длъжен да предприема действия - най-малко Израел, преди на място да има реално потвърдени стъпки. Ако бъде потвърдено предаването на оръжията, те бъдат иззети от фракциите, обезопасени и в крайна сметка унищожени, тогава Израел ще се изтегли от Газа”, каза Младенов.

Българинът смята, че ако ангажиментите по рамката не бъдат изпълнени, процесът към мира ще спре. Той пресметна, че с настоящия темп на развитие ще отнеме повече от десетилетие да бъдат разрушени всички тунели на “Хамас” в Газа.

Според Младенов към този момент от Тел Авив не се изисква да изтегли войските си по т. нар. жълта линия, защото те не са разположени извън нейните предели.

“Това, което целим, е Израел да не изпраща войски по-надълбоко в Газа от жълтата линия, защото тя вече беше договорена във всеобхватния план”, обясни дипломатът. Подчерта, че правото на Израел да отговори с военни удари, ако бъде атакуван, не е ограничено.

“Нито един от плановете, които подготвяме, не лишава Тел Авив от възможността да реагира, ако има пряка опасност за неговите войници”, посочи дипломатът.

Преди дни стана ясно, че в хода на разговор между Нетаняху и Младенов израелският премиер е бил убеден от българския дипломат да спре ударите по Газа, тъй като това пречи да се приложи на практика подписаното споразумение за разоръжаване на “Хамас”. Освен това след отхвърлянето на плана от Израел “Хамас” потвърди ангажимента си към споразумението за Газа.