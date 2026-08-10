ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия се завръща във волейбола в България

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23366506 www.24chasa.bg

47 достигна броят на загиналите при силното земетресение в Колумбия

2168
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

Най-малко 47 души загинаха при силното земетресение с магнитуд 7,4, разтърсило по-рано днес Колумбия, а десетки сгради са разрушени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите. Предишните данни бяха за 20 жертви.

Опустошителният трус блокира местни жители под отломки, има и ранени. Бедствието стана причина за евакуация на хора в редица населени места, чак до столицата Богота. Епицентърът е бил в Сан Хосе дел Палмар - община с население от около 4800 души в департамента Чоко, на около 400 километра западно от Богота, съобщиха геолофизичните институти на САЩ и Колумбия. 

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Геолофизичният институт на САЩ заяви, че земетресението е било на дълбочина от 107 километра. Било е усетено и в съседните Еквадор и Панама, въпреки че там се съобщава за минимални щети. 

Геофизичният институт на Колумбия заяви, че това е "земетресението с най-голям магнитуд, регистрирано в Колумбия за последните десет години", и е било последвано от два вторични труса с магнитуд 2,8 и 4,8. 

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Властите съобщиха, че полетите са спрени на летищата в Манисалес, Кибдо, Армения, Картаго и Буенавентура и Перейра.

Земетресенията предизвикаха страх у много хора в Колумбия, че може да се повтори картината от съседна Венецуела, която бе опустошена от два силни последователни труса в края на юни, разрушили стотици сгради и отнели живота на над 5000 души. 

В Перейра снимки и видеоклипове, публикувани от местни медии, показват как части от тавана на летището падат върху пътници, които се подслоняват и крещят, и хора, бягащи през развалините в паника, пише БТА.  

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Кметът на Перейра Маурисио Саласар заяви пред местно радио, че най-малко 18 души в града са загинали и че много хора са блокирани под отломките на "огромния брой рухнали сгради".

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират