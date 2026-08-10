47 достигна броят на загиналите при силното земетресение в Колумбия

Най-малко 47 души загинаха при силното земетресение с магнитуд 7,4, разтърсило по-рано днес Колумбия, а десетки сгради са разрушени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите. Предишните данни бяха за 20 жертви.

Опустошителният трус блокира местни жители под отломки, има и ранени. Бедствието стана причина за евакуация на хора в редица населени места, чак до столицата Богота. Епицентърът е бил в Сан Хосе дел Палмар - община с население от около 4800 души в департамента Чоко, на около 400 километра западно от Богота, съобщиха геолофизичните институти на САЩ и Колумбия. Снимка: Ройтерс

Геолофизичният институт на САЩ заяви, че земетресението е било на дълбочина от 107 километра. Било е усетено и в съседните Еквадор и Панама, въпреки че там се съобщава за минимални щети.

Геофизичният институт на Колумбия заяви, че това е "земетресението с най-голям магнитуд, регистрирано в Колумбия за последните десет години", и е било последвано от два вторични труса с магнитуд 2,8 и 4,8. Снимка: Ройтерс

Властите съобщиха, че полетите са спрени на летищата в Манисалес, Кибдо, Армения, Картаго и Буенавентура и Перейра.

Земетресенията предизвикаха страх у много хора в Колумбия, че може да се повтори картината от съседна Венецуела, която бе опустошена от два силни последователни труса в края на юни, разрушили стотици сгради и отнели живота на над 5000 души.

В Перейра снимки и видеоклипове, публикувани от местни медии, показват как части от тавана на летището падат върху пътници, които се подслоняват и крещят, и хора, бягащи през развалините в паника, пише БТА. Снимка: Ройтерс

Кметът на Перейра Маурисио Саласар заяви пред местно радио, че най-малко 18 души в града са загинали и че много хора са блокирани под отломките на "огромния брой рухнали сгради".