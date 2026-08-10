Косово и Албания скочиха срещу Вучич заради заплахата да отклони течението на река Ибър

Изказване на сръбския президент Александър Вучич, че Белград обмисля възможността да промени течението на река Ибър заради отношението на Прищина към косовските сърби, предизвика остри реакции в Косово и Албания. За това съобщават медии от Сърбия, Косово и Албания.

Вучич заяви, че сръбските власти вече са се консултирали с инженери и строители за възможността водите на Ибър да бъдат отклонени на сръбска територия. Според него подобна мярка се разглежда заради действията на косовските власти спрямо сръбското население в Косово.

„Щом вече тормозят толкова много нашите хора - имаме нови причини за промяна на течението на Ибър, така че ще видим какво ще направят албанците и как ще се държат те занапред", каза сръбският президент в изявление, цитирано вчера от регионалната телевизия Ен 1.

Вучич подчерта, че Сърбия следи отблизо проблемите, с които се сблъскват косовските сърби, и предприема действия, с които да се опита да улесни живота им.

Река Ибър има стратегическо значение за Косово, тъй като е част от водоснабдителната система „Ибър-Лепенц". Тя осигурява вода за значителна част от страната, а системата има значение и за производството на електроенергия, промишлеността и напояването.

Изявлението на Вучич идва на фона на нарастващо напрежение между Белград и Прищина през последните седмици. Сред причините за него е разрушаването от косовските власти на постройки край езерото Уйман, известно в Сърбия като Газиводе, които властите в Косово смятат за незаконни. За действията си Прищина беше призована от Европейския съюз да спре разрушаването.

Косовският министър на околната среда и пространственото планиране Фиторе Пацоли реагира остро на думите на сръбския президент. Цитирана от вестник „Коха диторе", тя заяви, че едностранна промяна на водния поток от страна на Сърбия е „напълно неприемлива".

Пацоли призова Европейския съюз, САЩ и ООН да реагират и да настояват за пълно спазване на принципите и задълженията на международното право, свързани с трансграничните води.

„Водните ресурси не могат да бъдат използвани като инструмент за заплаха, натиск или дестабилизация срещу друга държава", заяви косовският министър.

По думите ѝ езерото Уйман и системата „Ибър-Лепенц" представляват критична стратегическа инфраструктура за Косово. Тя подчерта, че системата е от жизненоважно значение за снабдяването с питейна вода на стотици хиляди граждани, за енергийния сектор, селското стопанство и екологичния баланс в значителна част от страната.

Пацоли допълни, че всяко изявление или действие, насочено към намеса, увреждане, отклоняване или едностранно изменение на водните потоци и инфраструктурата, което би имало последици за Косово, не трябва да се разглежда като обикновен политически въпрос, пише БТА.

„Това е въпрос на водна, енергийна, екологична и човешка сигурност и трябва да се третира с максимална сериозност от международната общност", заяви тя.

По темата се изказа и албанският външен министър Ферит Ходжа. Той изрази загриженост от думите на Вучич и предупреди, че подобно едностранно действие от страна на Сърбия би било в нарушение на международното право.

„Промяната на течението на река, която е част от трансгранична водна система, не е чисто вътрешен въпрос или решение, което може да бъде взето едностранно, особено когато последиците от него пряко засягат територията, околната среда, водната сигурност, водоснабдяването и живота на гражданите на друга държава", заяви Ходжа, цитиран от АТА.

Албанският външен министър посочи, че Тирана очаква Белград да спазва международните си задължения и принципите на добросъседство.

Според него всеки проект или мярка, които могат да окажат влияние върху потока, количеството или качеството на водите, засягащи Косово, трябва да бъдат разглеждани прозрачно и въз основа на научни данни. Той настоя също за пълна оценка на трансграничното въздействие и за провеждане на консултации със засегнатата страна.