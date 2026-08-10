Моджтаба Хаменей сменил висшето военно ръководство на Иран

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е направил шест назначения в Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и въоръжените сили на страната според писмено съобщение, публикувано в профилите му в социалните мрежи, предаде Ройтерс.

Генерал-майор Али Абдолахи поема поста на началник на генералния щаб на въоръжените сили, а бригаден генерал Ахмад Вахиди е назначен за главнокомандващ КГИР, пише БТА.

Промените са първите назначения на най-високо военно равнище, направени от Моджтаба Хаменей, след като той пое поста на върховен лидер в началото на войната в Близкия изток. Той наследи баща си Али Хаменей, който загина при американско-израелските удари срещу Иран.

Новият началник на Генералния щаб Али Абдолахи зае твърда позиция по време на конфликта. По-рано този месец той предупреди съседните на Иран държави да не оказват военна подкрепа на САЩ, като заяви, че всяка страна, която действа като „отбранителен щит" на Вашингтон, рискува да бъде въвлечена във войната.

Междувременно полуофициалната информационна агенция на Иран Mehr за пръв път разпространи видео с новия върховен лидер Моджтаба Хаменей. Това стана на фона на все по-честите спекулации и медийни съобщения за неговото здравословно състояние и продължителното му отсъствие от публичността.

Iran releases video of Supreme Leader Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/52kmfbmbjU — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) August 9, 2026

Моджтаба Хаменей става върховен лидер на ислямската република след смъртта на баща си - аятолах Али Хаменей, който загина при съвместните въздушни удари на САЩ и Израел. С тях в края на февруари стартира войната в Близкия изток.

От избирането му за върховен лидер от Съвета на експертите, Моджтаба Хаменей не се бе появявал публично, а комуникацията му се осъществяваше основно чрез писмени изявления или чрез посредници.

Иранският президент Масуд Пезешкиан се е срещнал с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей в края на юли, съобщиха по-рано днес иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Според държавните медии разговорите са били посветени на военни и икономически въпроси. Обсъждани са осигуряването на необходимите ресурси, управлението на валутния обмен и потреблението на енергия, както и икономическите отношения на Иран с чуждестранни партньори. Снимки обаче нямаше, нито видео.

През последните седмици Пезешкиан даде противоречиви сигнали за контактите си с върховния лидер. На 21 юли той заяви, че взаимодействието между двамата „се засилва всеки изминал ден", но само дни по-късно определи комуникацията с Хаменей като „много трудна".

Международни и израелски медии разпространиха информация, че е бил ранен по време на въздушните атаки и е в критично състояние. По-късно разузнавателни агенции твърдяха, че новият върховен лидер е жив зеленчук.

Кадрите, разпространени от агенция Mehr, показват Моджтаба Хаменей по време на религиозно обучение. Целта на видеото явно е да отхвърли твърденията за неговата неспособност да управлява и да докаже, че е добре и здрав. Въпреки видеото, липсата на обявена дата на заснемане продължава да поддържа интереса на чуждите разузнавателни служби и анализатори към реалното му физическо състояние.

Видеото с Моджтаба Хаменей вероятно е старо и е заснето, преди той да стане върховен лидер на Иран, съобщи ирански източник. Моджтаба Хаменей се чувства добре и е здрав, но не се появява публично по съображения за сигурност, твърди той.

Видеозапис с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей "сред хора и по улиците, както и на срещи с командири на въоръжените сили", ще бъде публикуван в бъдеще, заяви зам.-ръководителят на организацията "Басидж", Касем Корайши.

По думите на Корайши тези кадри ще опровергаят спекулациите и ще покажат, че твърденията на критиците на иранското ръководство са неверни.

Фактът, че Техеран публично говори за бъдещо публикуване на подобни кадри, показва колко силно отсъствието на Хаменей е засилило въпросите около неговото здраве. Засега обаче иранските власти не са дали подробна официална информация за състоянието му или причините за продължаващото му отсъствие от публични прояви.