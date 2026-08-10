Австрия разби международна мрежа, заобикаляща евросанкциите срещу Русия

Австрийската служба за защита на конституцията (АСЗК) съобщи, че е разбита международна мрежа от компании, използвана за заобикаляне на санкциите на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия.

В центъра на схемата е виенска компания, чрез която в Русия са били доставяни промишлени стоки, подлежащи на санкции. Съобщението на Министерството на вътрешните работи, разпространено от австрийската новинарска агенция АПА, бе публикувано в електронните медии.

Конкретно става дума за машини и специализирани инструменти за металообработване, които са били прехвърляни към Русия през трети държави. Според информацията, с която разполага Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване (ДДСР), тези стоки са били използвани за производството на двигатели за крилати ракети и бойни самолети, както и на друга военна техника.

„Недопустимо е високопрецизната европейска технология да попада по заобиколни пътища в производството на крилати ракети и системи за противовъздушна отбрана“, подчерта държавният секретар Йорг Лайхтфрид. По думите му Австрия ще продължи последователно и в сътрудничество с други страни да предприема действия срещу всички участници, които се опитват да заобикалят законовите забрани за подпомагане на руския военнопромишлен комплекс.

Санкционираните стоки са били прехвърляни към Русия чрез мрежа от компании в различни държави - Турция, Обединените арабски емирства, Хонконг, Беларус, Киргизстан, Южна Корея, Полша и Литва. На европейските производители са били представяни фалшиви сертификати за краен потребител (End-User Certificates), с които е създавано впечатлението, че стоките ще останат в съответните държави. В действителност те са достигали до компании, свързани с руския държавен концерн „Ростех“.

Още през май е бил арестуван управителят на компанията - 28-годишен беларуски гражданин, който се намира в предварителния арест. Освен това са били конфискувани санкционирани машини с електронно управление, предназначени за производство на инструменти, както и специализирани инструменти на обща стойност около 140 000 евро.

През август 2025 година по разпореждане на прокуратурата са били претърсени четири обекта във Виена. При обиските са иззети четири носителя на данни. Анализът на информацията е показал, че още от 2019 година - преди руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г., са били закупувани промишлени стоки за руски военни потребители. След затягането на санкциите доставките са започнали да се извършват чрез трети държави. От 2022 година са били доказани доставки на обща стойност над 3,3 милиона евро към руски компании от отбранителната индустрия, информира БТА.

„Този случай показва с какви усилия международни мрежи се опитват да заобикалят действащите санкции. Австрийската служба за защита на конституцията работи съвместно с национални и международни партньори, за да разкрива подобни структури на ранен етап и последователно да ги разбива. По този начин допринасяме значително за прилагането на европейските санкционни правила“, заяви директорката на ДДСР Силвия Майер.