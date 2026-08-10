Колумбия обяви извънредно положение след земетресението, жертвите са вече 69

Правителството в Богота обяви извънредно положение след разрушителното земетресение, разтърсило по-рано днес Колумбия, а междувременно жертвите на бедствието станаха най-малко 69, съобщиха агенциите. Колумбия обяви извънредно положение след земетресението СНИМКА: Ройтерс

Според данни към момента, събрани от Франс прес от местни губернатори и кметове, от загиналите, 40 са загубили живота си в департамента Рисаралда, включително в столицата му Пинейра. Потвърдена е смъртта и на двама души в Манисалес, друг град, намиращ се в така наречения Регион на кафето, област в Колумбия, която е притегателна за туристите и е световно известна с отглеждането на кафе. В департамента Вале дел Каука, чиято столица е Кали, се съобщава за 27 загинали, пише БТА. Колумбия обяви извънредно положение след земетресението СНИМКА: Ройтерс