Пентагонът даде на US отбранителната индустрия 21 дни да ускори производството на оръжия

Пентагонът е дал на американската отбранителна индустрия три седмици, за да представи планове за драстично ускоряване на производството и доставките на оръжия, докато американската армия се бори с тежък недостиг на боеприпаси, породен от войната с Иран, съобщава „Вашингтон пост", позовавайки се на вътрешен меморандум.

Заместник-министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководители на компании от отбранителния сектор в сряда, като им е дал не повече от 21 дни, за да представят планове, които да „доведат до значително по-бързи и по-агресивни срокове за доставки и/или увеличаване на производството на критично важни способности".

Меморандумът, който досега не е бил публично оповестяван, показва нарастващата спешност в Пентагона заради намаляващите запаси от оръжия.

„Многогодишните цикли на разработка вече не са приемливи", пише Файнбърг. „Трябва драстично да ускорим графиците на програмите и незабавно да разширим производствения си капацитет", смята той.

Заповедта идва на фона на напрежение между президента Доналд Тръмп и Министерството на отбраната заради недостига на оръжия, твърдят двама запознати с въпроса източници. Това е поредната стъпка на Пентагона и Белия дом за справяне с проблем, който според експерти от индустрията може да не бъде напълно решен, докато Конгресът, блокиран от политически разногласия, не одобри допълнително финансиране за отбраната.

В четвъртък Тръмп отхвърли опасенията за недостига, като написа в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ разполагат с „огромни количества" боеприпаси и че „големи количества се произвеждат и изпращат към САЩ при необходимост".

Мащабът на недостига обаче е сериозен. Само през първия месец на войната с Иран САЩ са изстреляли повече от 850 крилати ракети „Томахоук" и над 1000 ракети-прехващачи за системите „Пейтриът" и THAAD. Американската армия е изразходвала и над 1300 тактически балистични ракети през първите седмици на бойните действия, пише turkiyetoday.

Към миналата седмица глобалните запаси от ракети „Пейтриът" са намалели от 2200 преди началото на войната до под 827, а запасите от ракети-прехващачи THAAD са спаднали от 452 до по-малко от 278, според анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Изчерпаните запаси увеличават риска за американските военнослужещи и са накарали Белия дом да се откаже от ескалация на атаките, съобщава „Вашингтон пост".

Меморандумът на Файнбърг е част от по-широка инициатива на Белия дом за привличане на оръжейните компании в борбата за увеличаване на финансирането.

В края на юли ръководители на утвърдени отбранителни компании и по-нови оръжейни фирми от Силициевата долина са били извикани в Белия дом на среща с началника на кабинета на Тръмп Сузи Уайлс, министъра на отбраната Пийт Хегсет, директора на Службата за управление и бюджет Ръсел Воут и директора по законодателните въпроси на Белия дом Джеймс Брейд, твърдят трима запознати с разговорите източници, пожелали анонимност заради чувствителния характер на темата.

Сред компаниите, представени на срещата, са били Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, производителят на автономни оръжия Anduril и компанията за анализ на данни Palantir.

Според източниците ръководителите са били призовани директно да лобират пред законодателите за увеличаване на разходите за отбрана чрез процедурата за бюджетно помирение в Конгреса.

През последните месеци Пентагонът обяви и серия от т.нар. „рамкови споразумения" – необвързващи договорености, които показват намерение на правителството да закупи оръжия, но се нуждаят от одобрение на финансирането от Конгреса, за да влязат в сила. Целта е да се увеличат запасите както от евтини боеприпаси, така и от модерни системи за противовъздушна отбрана като THAAD и ракетите-прехващачи „Пейтриът".

„Това са споразумения за постигане на споразумения и следователно не са договори", казва Том Карако, директор на проекта за противоракетна отбрана към CSIS. „Почти нищо не е договорено, а това е проблемът."

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че „работата директно с лидерите на индустрията за ускоряване на производството не е нещо ново" и че това е „ясното намерение на президента и на този министър от самото начало".

Той потвърди, че меморандумът на Файнбърг „е реален" и заяви, че той ще бъде използван при изготвянето на бюджета за финансовата 2028 г., който ще бъде представен на Конгреса за финансиране, като част от „продължаващите усилия на ведомството за възстановяване на отбранителната индустриална база".

През последните седмици Пентагонът предприе конкретни стъпки за увеличаване на запасите от оръжия. В понеделник ведомството обяви рамково споразумение с Northrop Grumman и Lockheed Martin за увеличаване на производството на ракетите PAC-3 и THAAD.

Миналата седмица Lockheed Martin получи договор на стойност до 58,6 млрд. долара за утрояване на производството на PAC-3 до 2030 г.

През май Пентагонът сключи рамкови споразумения с компании от отбранителния технологичен сектор, сред които Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos и Zone 5, за разширяване на ударните способности и закупуване на евтини ракети. В края на юни ведомството организира и среща с ръководители на стартъпи от Силициевата долина, което показва очакваната им роля в попълването на военните запаси.

През ноември Хегсет представи във Военния колеж на САЩ във Вашингтон визията си за реформа на процеса по придобиване на въоръжение в партньорство с индустрията.

„Американската индустрия и нейният новаторски дух отчаяно искат да бъдат освободени, за да решат най-сложните и опасни проблеми, свързани с воденето на война", заяви той.

„Трябва да спрем да си пречим сами, да спрем да пречим и на вас и да започнем истинско партньорство с вас, вместо да предписваме прекомерно много правила и да забавяме естествения ви напредък."

Пентагонът привлече и бивши ръководители от Силициевата долина, сред които бившият директор на Uber Емил Майкъл, който сега е заместник-министър на отбраната по научните изследвания и инженерните дейности, за да помогнат за реформирането на отбранителните иновации и процеса на придобиване на въоръжение.

Но рамковите споразумения, които са в центъра на стратегията на Пентагона за ускоряване на производството, зависят от приемането на законопроект за разходите за отбрана на стойност 1,15 трилиона долара. Той остава блокиран в Конгреса заради възраженията на демократите срещу мащаба на предложеното увеличение.

„Това е дилемата, това е опасността", казва Карако. „Този наистина, наистина критично важен въпрос е изложен на риск заради неспособността на Конгреса да осигури необходимото финансиране."

В меморандума Файнбърг посочва, че Министерството на отбраната „фундаментално променя начина, по който разработва, произвежда и въвежда във въоръжение военни способности, за да отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства".

Сред приоритетите за ускоряване в бюджета за финансовата 2028 г. той посочва програмата за ракети-прехващачи от следващо поколение, системата за противовъздушна отбрана National Advanced Surface-to-Air Missile System, мобилна радарна система за противовъздушна отбрана, усъвършенствана система за обучение на пилоти и космическа система за проследяване на ракети.

Меморандумът задължава ръководителите на компаниите да планират „ускорени доставки", като предложат „най-бързия производствен график за изпълнение на прогнозните поръчки и увеличаване на капацитета", както и да предложат „конкретни капиталови инвестиции и разширяване на производствените мощности... в подкрепа на ангажимента на ведомството за по-големи и устойчиви поръчки".

Файнбърг също така е поискал от компаниите да посочат „как ще си сътрудничим като партньори и да покажат готовността си да поемат риск".

Карако заявява, че някои производители вече влагат собствени средства, за да увеличат производството, докато Конгресът остава блокиран, а рамковите споразумения чакат одобрение. Според него обаче това крие риск.

„Това е малко като хазарт, защото те си подават главата напред", казва той. „Това са публични компании и по принцип не би трябвало да поемат такъв риск въз основа на обещание."