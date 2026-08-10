Иран: Пактът между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция показва промяна в отношението им към САЩ

Страните от региона осъзнаха, че сигурността не е стока, която може да бъде купена от фалшиви посредници, заявиха от ведомството

Иранското външно министерство заяви в понеделник, че отбранителният пакт, подписан миналата седмица между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, отразява „промяна във възприятието" на страните от региона по отношение на Съединените щати.

Говорителят на министерството Есмаил Багаи направи изявлението по време на редовната си седмична пресконференция, на която коментира широк кръг теми, включително споразумението от Мека, Ормузкия проток, разговорите с Оман, отношенията с Пакистан и Ирак, спора с Кувейт и евентуалното участие на Иран в сесията на Общото събрание на ООН.

„Страните от региона осъзнаха, че сигурността не е стока, която може да бъде купена от фалшиви посредници", каза Багаи, визирайки Съединените щати, които са съюзник на трите държави, подписали Съвместното отбранително споразумение от Мека.

Той заяви, че Иран не вижда причина за безпокойство, че пактът между Пакистан, Турция и Саудитска Арабия е насочен срещу Техеран, а по-скоро го разглежда като отражение на промяна в подхода на регионалните държави към сигурността – към по-голямо разчитане на собствените им способности, а не на външни сили, пише turkiyetoday.

„Всеки план, който се основава на геополитическите и историческите реалности на региона, който е всеобхватен и приобщаващ и правилно определя врага и заплахата, има шанс да допринесе за укрепване на сигурността и предотвратяване на нестабилност и злоупотреби от страна на ционисткия враг и неговите съюзници", добави той, имайки предвид Израел.

„Този регион не се нуждае от играчи отвън и това развитие само по себе си трябва да привлече внимание", каза Багаи"

"Регионът не бива да остава в заблудата, че може да постигне сигурност чрез Америка; Америка е част от проблема с липсата на сигурност в региона", каза още той.

По думите му САЩ създават условия Израел да води война безнаказано. „Американците подкрепят ционисткия режим политически и в сферата на сигурността; без американците ционисткият режим никога нямаше да може да извърши това, което направи, и да продължи престъпленията си", заяви той и добави, че никой не може да държи Израел отговорен или „да го изправи пред съд".

На въпрос дали отбранителното споразумение представлява „ислямско НАТО", Багаи отговори: „Ние не се нуждаем от никакви външни сили, които да се намесват в нашия регион." Той добави, че макар напрежението да продължава, Иран се надява всички държави в региона да извлекат поуки от развитието през последните години и да работят за укрепване на колективната сигурност.

Попитан за позицията на Иран относно подобни регионални коалиции и дали Техеран би поискал да се присъедини към пакта между Пакистан, Саудитска Арабия и Турция, Багаи заяви, че Иран отдавна е сред инициаторите на механизми за сигурност, основани на сътрудничество между държавите от региона без външна намеса.

„Тези планове все още съществуват и с оглед на развитието могат със сигурност да бъдат актуализирани", каза той. Багаи подчерта, че Иран поддържа тесни контакти със съседните и регионалните държави и се надява всички страни да изберат най-добрия път за укрепване на колективната сигурност в региона.

В отговор на въпрос относно публикация на „Ню Йорк Таймс", според която Иран е поставил редица условия за повторното отваряне на Ормузкия проток, включително компенсации, прекратяване на блокадата срещу Йемен, спиране на нападенията, изтегляне на американските сили и актуализиране на Исламабадския меморандум, Багаи заяви, че подобни медийни интерпретации целят да „прикрият" същинския проблем.

„При всеки анализ на настоящата ситуация в Ормузкия проток трябва незабавно да се погледне основната причина за нейното възникване", каза той. По думите му протокът е бил отворен „от сътворението на Адам до началото на февруари 2026 г." и въпреки че Иран е бил подложен на санкции в продължение на 47 години, по това време не са възниквали проблеми с преминаващите кораби.

Той заяви, че затварянето на Ормузкия проток е следствие от американската и израелската военна агресия, която според него продължава и до днес. Багаи добави, че обвиненията, че Иран поставя условия, трябва да бъдат отправени към американското правителство, което по думите му открито обявява, че блокира ирански пристанища и се противопоставя на ирански плавателни съдове.

„При тази ситуация Америка няма нито моралното, нито правното основание да се оплаква, че Ормузкият проток не е отворен", каза той и добави: „Накратко, не може да се търси решение на проблем, който сам си създал." Според него международното корабоплаване няма да рискува да използва маршрута, докато САЩ поддържат морската блокада.

По отношение на разговорите с Оман Багаи подчерта, че Ормузкият проток не е затворен поради спор между Иран и Оман и че преговорите между двете страни са изцяло двустранни и са насочени към определяне на безопасен маршрут за корабоплаване, без връзка с политически спорове.

Той заяви, че Иран остава в състояние на война, докато американската морска блокада продължава, и че протокът не може да се счита за безопасен, докато не бъдат прекратени американските нарушения. По думите му досегашните северен и южен маршрут ще бъдат заменени от съгласуван централен маршрут между Иран и Оман, който ще действа временно до приемането на нова схема за разделяне на трафика.

Багаи повтори, че южният маршрут никога не е бил разрешен или безопасен, и заяви, че подновяването на бойните действия на 17 юли е било резултат от нарушаването на споразумението от страна на САЩ, които настоявали търговски и някои военни кораби с изключени транспондери да преминават именно по този маршрут.

На въпрос дали по време на разговорите с Оман е обсъждано събирането на такси за преминаване през Ормузкия проток, Багаи отговори, че подобни детайли засега не се обсъждат. Той каза, че вече е постигнато разбирателство по картата на корабоплавателния маршрут, а някои технически въпроси по съвместното изявление все още се доуточняват. Преговорите, по думите му, протичат гладко и конструктивно.

Багаи добави, че ще бъдат създадени механизми за наблюдение на безопасността на корабоплаването, сътрудничество в областта на околната среда, морските услуги и предотвратяването на престъпността, като Иран ще очаква компенсации за предоставяните морски услуги.

Багаи заяви, че всички преговори, водени от иранското външно министерство, се осъществяват под надзора на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, като всички процеси се докладват изцяло.

Попитан дали Иран в момента преговаря със Съединените щати, той отговори: „Нямаме преговори със Съединените щати", като отбеляза, че обменът на послания чрез посредници по текущи въпроси е нормална практика. Той добави, че настоящият фокус на Иран е върху разговорите с Оман за определяне на корабоплавателния маршрут.

Багаи коментира и въпрос относно литературния език, който използва в отговорите си към американския президент, като заяви, че Иран черпи от „богатото си литературно, културно и цивилизационно наследство" в противопоставянето си на своите противници. Той цитира Джордж Бърнард Шоу с думите: „Когато се бориш с прасета, не трябва да очакваш да не се изцапаш", като добави, че понякога това е част от битка, която ти е наложена.

По повод твърдения за разногласия между парламента и външното министерство относно разговорите с Оман Багаи заяви, че такива противоречия не съществуват и че всички държавни институции, включително външното министерство, действат в пълна координация с парламента.

Той съобщи, че законопроект за управлението на трафика през Ормузкия проток се разглежда в парламентарните комисии с участието на външното министерство, а външният министър Абас Арагчи е провел „много полезна и ценна" среща с парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика.

Попитан дали иранският президент планира да пътува до Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, Багаи заяви: „Нека се приближим до дните на сесията на Общото събрание, за да говорим повече по този въпрос. Все още не е взето окончателно решение."

Той отбеляза, че в миналото иранската делегация обикновено е била ръководена от президента и че годишната сесия на Общото събрание е най-важното ежегодно събитие на ООН и форум, който Иран последователно използва, за да представя своите позиции. „И тази година възнамеряваме да се възползваме от тази възможност", каза той и добави, че окончателното решение ще зависи от обстоятелствата и че повече информация ще бъде предоставена през следващите седмици.