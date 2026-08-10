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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23367102 www.24chasa.bg

ЕС изрази готовност да подкрепи Колумбия след земетресението

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УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС е "готов да предостави подкрепа" на Колумбия, пострадала по-рано днес от разрушително земетресение, предаде Франс прес.

"Днес сърцето на Европа е с народа на Колумбия след ужасяващото земетресение в департамента Чоко. Вече задействахме програмата "Коперник", нашата спътникова услуга, за да подпомогнем спасителните операции", написа Фон дер Лайен в социалните мрежи. 

Междувременно олумбийският президент Абелардо де ла Есприеля заяви, че броят на загиналите при днешното земетресение е достигнал 111. Той добави, че 87 души са ранени и че десетки сгради са рухнали.

Колумбийският президент обяви днес извънредно положение заради земетресението.

"Бе решено да бъде обявено извънредно положение, заповедта за което ще бъде подписана в течение на деня", каза държавният глава в Богота. Земетресението с магнитуд 7,4 причини сериозни разрушения, пише БТА. 

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

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