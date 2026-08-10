Бившият адвокат на Тръмп Тод Бланч официално се закле като правосъден министър на САЩ

Бланч беше личен адвокат на Тръмп по делото за укриване на плащания на бившата порно звезда Сторни Даниъл

Новият министър на правосъдието на САЩ Тод Бланч положи клетва след трудна процедура по потвърждаване на номинацията му в Сената на Конгреса на САЩ и след като заемаше поста като изпълняващ длъжността в продължение на половин година, предаде Франс прес.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит публикува видео от церемонията по полагане на клетва. На нея се вижда как президентът на САЩ Доналд Тръмп аплодира Бланч, който в миналото беше негов адвокат. Церемонията се е провела в Овалния кабинет на Белия дом, пище БТА.

Номинацията на Тръмп за Бланч на поста беше потвърдена в Сената с 50 гласа „за“ срещу 49 гласа „против“. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници.

Бланч беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания на бившата порно звезда Сторни Даниъл. По това дело Тръмп беше осъден.

След като се завърна в Белия дом, Тръмп беше назначен за фигура номер две в правосъдното министерство, а после пое временно поста след уволнението на тогавашната титулярка Пам Бонди.

На този позиция Бланч взе решения, критикувани дори от представители на републиканския лагер, сред които това за създаване на фонд в размер на 1,8 милиарда долара, целящ да обезщети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприети срещу тях по време на администрацията на президента Джо Байдън. Тод Бланч също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент и неговите приближени.

За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията „Тръмп“, ще се прилага само със задна дата, но не и за бъдещите данъчни декларации.