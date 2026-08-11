САЩ са отменили над 175 000 визи на чуждестранни граждани

Държавният департамент на САЩ съобщи, че по време на администрацията на президента Доналд Тръмп е отменил повече от 175 000 визи на чуждестранни граждани, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В изявление департаментът заяви, че отменените визи са били на чужденци, които „са нарушили условията на визите си, извършили са престъпления, призовавали са към насилие срещу американски граждани, извършили са измами спрямо американци, злоупотребили са с имиграционната система или са застрашили националната сигурност“.

Повечето визи са били отменени след „контакти с правоохранителните органи“, като сред основните причини са били нападения, шофиране под въздействието на алкохол или наркотици, кражби и престъпления, свързани с наркотици, съобщи департаментът.

Сред конкретните случаи, посочени от департамента, са човек, обвинен в изнасилване и сексуално посегателство; друг, обвинен в отвличане и трафик на хора; както и лице, срещу което са повдигнати повече от дузина обвинения за притежание на материали, свързани със сексуално насилие над деца.

Американско посолство в Северна Африка е отменило повече от 100 визи на родители, пътуващи с цел раждане в САЩ, които според твърденията са дошли в страната, за да родят децата си там и по този начин тези деца да получат американско гражданство, се посочва още в съобщението.

Държавният департамент също така заяви, че е отменил визите на няколко чуждестранни граждани, които са „празнували“ убийството на консервативния активист Чарли Кърк, включително на човек, който е заявил, че той „е умрял твърде късно“.

През януари департаментът съобщи, че е отменил повече от 100 000 визи, което тогава беше рекорд.

Количеството на отменените визи отразява широкомащабната имиграционна кампания, подета след завръщането на Тръмп в Белия дом миналата година. В рамките на тази политика са били депортирани безпрецедентен брой мигранти, включително някои, които са притежавали валидни визи.

Администрацията също така възприе по-строга политика при издаването на визи, включително засилена проверка на активността в социалните мрежи и разширени процедури за проверка.

Правозащитни организации и експерти по човешките права осъдиха усилията на администрацията на Тръмп за проверка на социалните мрежи. Според тях тези мерки застрашават свободата на словото и са сходни с наблюдение и целенасочено следене на имигранти.