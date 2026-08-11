Колумбия призна Голанските възвишения за израелски

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Колумбия направи рязък външнополитически завой, след като новото консервативно правителство на президента Абелардо де ла Есприела призна Голанските възвишения за израелска територия. Решението бе съобщено от колумбийското външно министерство с аргумента, че Израел има право да се защитава от външни заплахи.

Това поставя Колумбия редом до САЩ като единствените държави, признаващи израелския контрол над възвишенията, зазети от Сирия през 1967 г. и анексирани през 1981 г. - ход, който ООН продължава да смята за незаконна окупация.

„Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет над тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи", се казва в изявление на колумбийското министерство на външните работи.

Израелският външен министър Гидеон Саар благодари на своя „добър приятел" Абелардо де ла Есприела, новия президент на Колумбия, за това решение.

Саар присъства в петък на церемонията по встъпването в длъжност на новия колумбийски лидер.

Де ла Есприела желае да премести колумбийското посолство в Израел от Тел Авив в Йерусалим и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро. По време на предизборната си кампания той обеща по-близки отношения с Израел и САЩ и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп.