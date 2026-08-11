Колумбия призна Голанските възвишения за израелски

Колумбия направи рязък външнополитически завой, след като новото консервативно правителство на президента Абелардо де ла Есприела призна Голанските възвишения за израелска територия. Решението бе съобщено от колумбийското външно министерство с аргумента, че Израел има право да се защитава от външни заплахи.
Това поставя Колумбия редом до САЩ като единствените държави, признаващи израелския контрол над възвишенията, зазети от Сирия през 1967 г. и анексирани през 1981 г. - ход, който ООН продължава да смята за незаконна окупация.
„Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет над тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи", се казва в изявление на колумбийското министерство на външните работи.
Израелският външен министър Гидеон Саар благодари на своя „добър приятел" Абелардо де ла Есприела, новия президент на Колумбия, за това решение.
Саар присъства в петък на церемонията по встъпването в длъжност на новия колумбийски лидер.
Де ла Есприела желае да премести колумбийското посолство в Израел от Тел Авив в Йерусалим и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро. По време на предизборната си кампания той обеща по-близки отношения с Израел и САЩ и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп.