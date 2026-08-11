ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Едно лично постижение и отпадане на всички българи...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23367331 www.24chasa.bg

Колумбия призна Голанските възвишения за израелски

1676
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Колумбия.

Колумбия направи рязък външнополитически завой, след като новото консервативно правителство на президента Абелардо де ла Есприела призна Голанските възвишения за израелска територия. Решението бе съобщено от колумбийското външно министерство с аргумента, че Израел има право да се защитава от външни заплахи.

Това поставя Колумбия редом до САЩ като единствените държави, признаващи израелския контрол над възвишенията, зазети от Сирия през 1967 г. и анексирани през 1981 г. - ход, който ООН продължава да смята за незаконна окупация.

„Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет над тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи", се казва в изявление на колумбийското министерство на външните работи.

Израелският външен министър Гидеон Саар благодари на своя „добър приятел" Абелардо де ла Есприела, новия президент на Колумбия, за това решение.

Саар присъства в петък на церемонията по встъпването в длъжност на новия колумбийски лидер.

Де ла Есприела желае да премести колумбийското посолство в Израел от Тел Авив в Йерусалим и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро. По време на предизборната си кампания той обеща по-близки отношения с Израел и САЩ и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп.

Колумбия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират