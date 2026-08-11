230 мигранти прекосиха Ламанша с една лодка (Снимка)

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230 мигранти са пристигнали във Великобритания с една лодка през Ламанша, съобщава "Дейли мейл". Това е най-големият брой хора, регистриран досега на борда на един плавателен съд при преминаване на Ламанша.

Лодката е отплавала от френското крайбрежие и е достигнала британска територия в понеделник. Плавателният съд е бил дълъг около 15 метра, което го прави значително по-голям от лодките, поставили предишните рекорди през последните месеци.

Случаят предизвика критики от страна на британската Консервативна партия към правителството на Лейбъристката партия и министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Сянката на вътрешния министър Крис Филп заяви, че предприетите от правителството мерки за ограничаване на нелегалната миграция през Ламанша са неефективни. Той постави под въпрос и способността на френските власти да предотвратяват отплаването на големи лодки от френското крайбрежие.

Според британски оценки каналджиите таксуват около 2000 паунда на човек за нелегалното преминаване. При 230 души това би означавало потенциален приход от около 460 000 паунда за организаторите на превоза.

Случаят идва на фона на продължаващите усилия на британското правителство и Франция да ограничат преминаването на мигранти през Ламанша.

Британските власти определят нелегалното преминаване на Ламанша като един от основните миграционни проблеми на страната, а опозицията настоява за по-строги мерки срещу каналджийските мрежи.Британският опозиционен депутат Крис Филп заяви, че лично е станал свидетел на случаи, при които френски жандармеристи са наблюдавали как мигранти се качват на лодки, без да предприемат действия.

Той отправи критики и към Анди Бърнам, който според него подценява мащаба на проблема. Филп призова правителството да приеме плана на Консервативната партия за оттегляне от Европейската конвенция за правата на човека и ускорено депортиране на нелегално пристигнали мигранти.

По официални данни до неделя във Великобритания тази година са пристигнали 15 242 мигранти с малки лодки. От тях 2773 души са пристигнали след 20 юли, когато Бърнам е поел поста министър-председател.

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж заяви, че преминаването на Ламанша с малки лодки трябва да бъде обявено за „извънредна ситуация за националната сигурност". По думите му незаконните пристигания са „извън контрол".

Говорителят на Reform UK по въпросите на вътрешните работи Зия Юсуф определи рекордното преминаване с 230 души като „национално унижение" и заяви, че трафикантите продължават да действат без достатъчно ефективни пречки.

Новото поколение големи надуваеми лодки започна да се използва от каналджийските мрежи през миналия месец. Най-малко две такива лодки вече са достигнали средата на Ламанша – един от най-натоварените морски пътища в света. В тези случаи мигрантите са били прихванати от британските гранични власти и отведени в Дувър.

Предишният рекорд е регистриран на 23 юли, когато на борда на една лодка са били открити 165 души.

Друга лодка с 173 мигранти се запалила миналата седмица малко след началото на пътуването. Случаят е предизвикал мащабна спасителна операция, след която хората на борда са били върнати във Франция.

Новият случай идва само дни след като източник от британското Министерство на вътрешните работи заяви, че планът на правителството за справяне с кризата в Ламанша „започва да дава резултати".

Френски спасители съобщиха, че лодката, превозвала 230 души, е била нестабилна и деформирана във водата, което е създавало риск от инцидент с множество жертви.