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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23367363 www.24chasa.bg

Украйна и Саудитска арабия са обсъдили сделка за дронове и продоволствена сигурност

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Дрон Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Украинският президент Володимир Зеленски и саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман са обсъдили по телефона сделка за дронове и продоволствена сигурност, пише БТА.

„Има области, в които Украйна и Саудитска Арабия могат да укрепят взаимно способността си да защитават живота и хората", заяви Зеленски в Екс след разговора.

А в своето вечерно видеообръщение той каза, че екип от украински представители се намира в региона и че „вече има области, в които отношенията се развиват добре". „Разчитам на взаимност в нашата взаимна подкрепа", добави той.

През март Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за военно сътрудничество на среща между Зеленски и Бин Салман. Киев има голям опит в борбата с дронове, които са били направени в Иран, заради продължаващата над четири години и половина война с Русия. Страната е подписала и споразумения за разработване на дронове с други държави от Близкия изток и Персийския залив, както и с държави от други региони.

Дрон

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