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200 хил. души ще посрещнат папа Лъв XIV във Франция през септември

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Папа Лъв XIV Снимка: СНИМКА: Виолина Христова

200 хил. души се очаква да наблюдават от авеню „Шан-з-Елизе" посещението на папа Лъв XIV във Франция през септември. Големият интерес към визитата беше приветстван от Парижката архиепископия, която каза, че наличните места на стадиона „Стад дьо Франс" ще бъдат запълнени от младежи.

„Стад дьо Франс е пълен", но все още има списък с чакащи за събитието, планирано за вечерта на 25 септември, съобщи архиепископията в Екс. Тя изрази задоволство от „много силната мобилизация" за посещението на Лъв Четиринадесети във Франция, което ще продължи от 25 до 28 септември.

За литургията на площад „Конкорд" и „Шан-з-Елизе" в събота, на 26 септември, „още днес са се регистрирали повече от 200 000 души", допълни архиепископията. Регистрацията е започнала в понеделник по обяд.

арижката архиепископия „настоятелно препоръчва" регистрация за участие, но уверява, че и хора без регистрация ще могат да присъстват, в рамките на определените за тях пространства. Всички тези събития са безплатни.

Посещението на папата ще започне в петък, 25 септември, със среща с френския президент Еманюел Макрон, последвана от реч в централата на ЮНЕСКО в Париж.

След това папата ще отслужи вечерня в катедралата „Нотр Дам" в присъствието на епископи, свещеници, дякони и семинаристи. По-късно той ще участва в бдение с младежи на възраст от 17 до 35 години на „Стад дьо Франс" в Сен Дени, в северните предградия на столицата.

На следващия ден, събота, 26 септември, Лъв Четиринадесети ще отслужи меса на площад „Конкорд" и по „Шан-з-Елизе", където се очакват около 500 000 богомолци.

В неделя, 27 септември, Лъв Четиринадесети ще отслужи друга меса на открито в Лурд, едно от основните места за католически поклонения в югозападната част на Франция.

Посещението му ще приключи в понеделник, 28 септември, в Мозел, в източната част на Франция, където е погребан Робер Шуман, един от бащите на европейското обединение. Католическата църква започна каноничния процес за неговата беатификация, пише БТА.

Папа Лъв XIV

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