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Тръмп: Отношенията ми с Нетаняху са много добри въпреки спора за Газа

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снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отношенията му с израелския премиер Бенямин Нетаняху остават много добри, след като израелският премиер отхвърли последната американска пътна карта за Газа, предаде Франс прес.

Израелският премиер вече беше изразил резерви относно този документ, който има за цел да постави началото на втория етап от мирния план на Тръмп за Газа.

„Израелската армия няма да извърши никакво изтегляне, докато „Хамас“ не бъде действително разоръжен“, заяви Нетаняху, който се опитва да даде уверения на своите крайнодесни съюзници преди парламентарните избори в Израел през септември.

Нетаняху определи американския президент като „най-големия приятел (на Израел) в Белия дом“, като същевременно даде да се разбере, че е готов да му се противопостави. „Те имат идеи, някои от тях ни устройват, а други - не, и ние знаем как да защитаваме позициите си по тези въпроси“, подчерта той.

Отношенията между двамата лидери бяха белязани от трудни моменти през пролетта. През април Тръмп, използвайки изключително остър тон, обвини Нетаняху, че саботира преговорите за прекратяване на огъня с Иран.

снимка: Ройтерс

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