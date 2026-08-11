ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Едно лично постижение и отпадане на всички българи...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23367388 www.24chasa.bg

Зеленски: Русия очаква още севернокорейски войници

1584
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

 

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхенян, предаде Франс прес.

Зеленски многократно е предупреждавал за засилването на военните връзки между Москва и Пхенян, като същевременно често призовава западните държави да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана.

„За първи път те (руските военнослужещи  -  бел. ред.) не могат да водят войната без подкрепления от Северна Корея“, заяви той в ежедневното си обръщение.

„Руснаците сега се подготвят да разположат допълнителен контингент от севернокорейци на своя територия. Те са получили - представете си само -  допълнителни балистични ракети от Северна Корея“, добави той.

Зеленски призова Япония и Южна Корея да предоставят на страната му помощ в областта на противовъздушната отбрана, като заяви, че това е необходимо за ограничаване на военната мощ на Пхенян, която се засилва благодарение на опита, придобит чрез подкрепата за Москва.

През миналия уикенд Зеленски заяви, че е взето решение за разполагането на между 30 000 и 50 000 севернокорейци на руска територия. Той не уточни как е получил тези данни.

Северна Корея се превърна в един от най-близките военни партньори на Русия, след като руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 г.

Москва използва севернокорейски войски по време на контраофанзива по-късно същата година, която позволи на руските сили да изтласкат украинските войски от граничната руска Курска област.

Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират