Зеленски: Русия очаква още севернокорейски войници

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхенян, предаде Франс прес.

Зеленски многократно е предупреждавал за засилването на военните връзки между Москва и Пхенян, като същевременно често призовава западните държави да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана.

„За първи път те (руските военнослужещи - бел. ред.) не могат да водят войната без подкрепления от Северна Корея“, заяви той в ежедневното си обръщение.

„Руснаците сега се подготвят да разположат допълнителен контингент от севернокорейци на своя територия. Те са получили - представете си само - допълнителни балистични ракети от Северна Корея“, добави той.

Зеленски призова Япония и Южна Корея да предоставят на страната му помощ в областта на противовъздушната отбрана, като заяви, че това е необходимо за ограничаване на военната мощ на Пхенян, която се засилва благодарение на опита, придобит чрез подкрепата за Москва.

През миналия уикенд Зеленски заяви, че е взето решение за разполагането на между 30 000 и 50 000 севернокорейци на руска територия. Той не уточни как е получил тези данни.

Северна Корея се превърна в един от най-близките военни партньори на Русия, след като руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 г.

Москва използва севернокорейски войски по време на контраофанзива по-късно същата година, която позволи на руските сили да изтласкат украинските войски от граничната руска Курска област.