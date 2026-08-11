Тръмп съкрати задължителните ваксини за деца

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, в който се съдържат нови препоръки относно ваксините и който призовава за разреждане на поставянето на ваксини на деца, предадоха световните агенции.

При представянето на нормативния акт Тръмп на няколко пъти спомена аутизма

Медицинските изследвания никога не са установили връзка между аутизма и ваксинациите, но президентът Тръмп, подобно на министъра на здравеопазването Робърт Кенеди-младши, продължават да намекват за подобна връзка.

"Преди десетилетия децата получаваха само малка част от изискваните днес ваксини. По онова време хората бяха в по-добро здраве и разбира се, високият процент на аутизъм, който ние виждаме днес, не съществуваше“, заяви Тръмп.

"Ние не знаем какво предизвиква аутизма“, обаче призна той.

Американският президент говори за инжекции „с размерите на бутилка газирана напитка“, които според него се поставят на деца в САЩ, без да даде никакви подробности за това сравнение.

Текстът на подписания указ препоръчва по-специално ваксините срещу морбили, рубеола и заушки да бъдат разделени, вместо да се прилагат с една комбинирана инжекция, съобщи Тръмп. Указът му също така препоръчва да се изчака до юношеска възраст за поставянето на ваксината срещу хепатит B.

Федералното правителство, тъй като няма правомощията да взема пряко решения относно ваксините, също така се ограничава до това да препоръча на отделните американски щати да преразгледат задължителните ваксини, необходими за посещаване на учебни заведения, съобщава „Вашингтон пост“, който е получил достъп до указа преди подписването му.