САЩ са преживели най-горещия месец юли в историята

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САЩ са преживели най-горещия си месец юли в историята, показват данни на Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания. Средната температура в континенталната част на страната е била 24,94 градуса. Учените са установили, че с една осма е бил счупен рекорд от 1934 г. насам.

Макар че в Аляска температурите са били необичайно ниски, в по-голямата част от останалите щати са преобладавали температури над нормалните. Най-големите горещини са били регистрирани в планинските райони на Запада, Югозапада, Северните равнини и Югоизтока.

Нощните минимални температури, които са от ключово значение за възстановяването на хората и селското стопанство след горещите дни, са надминали предишния рекорд за най-високи минимални температури с 0,7 градуса, съобщи ведомството.

Според учените по-топлите нощи са характерен признак на изменението на климата, причинено от човешката дейност, пише БТА.