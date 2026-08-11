ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Едно лично постижение и отпадане на всички българи...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23367426 www.24chasa.bg

САЩ са преживели най-горещия месец юли в историята

1384
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Рекордни жеги в САЩ СНИМКА: Пиксабей

САЩ са преживели най-горещия си месец юли в историята, показват данни на Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания. Средната температура в континенталната част на страната е била 24,94 градуса. Учените са установили, че с една осма е бил счупен рекорд от 1934 г. насам.

Макар че в Аляска температурите са били необичайно ниски, в по-голямата част от останалите щати са преобладавали температури над нормалните. Най-големите горещини са били регистрирани в планинските райони на Запада, Югозапада, Северните равнини и Югоизтока.

Нощните минимални температури, които са от ключово значение за възстановяването на хората и селското стопанство след горещите дни, са надминали предишния рекорд за най-високи минимални температури с 0,7 градуса, съобщи ведомството.

Според учените по-топлите нощи са характерен признак на изменението на климата, причинено от човешката дейност, пише БТА.

Рекордни жеги в САЩ СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират