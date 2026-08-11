Откриха 3 тона кокаин, скрит в кашони с банани на британско пристанище (Видео)

Кокаин на стойност над 200 милиона британски лири (близо 270 милиона долара) е бил открит, скрит в кашони с банани на британско пристанище, предаде ДПА
Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че граничните власти са конфискували пратката от 2,9 тона в пристанището Лондон Гетъуей в Есекс миналия четвъртък. Пратката, с приблизителна стойност от 232 милиона британски лири, е била скрита сред товар от банани, доставени от Южна Америка. Деветима мъже са били арестувани, а по-късно са освободени под гаранция.
През февруари 2024 г. близо шест тона кокаин бяха открити в контейнер на пристанището в Саутхемптън, скрити сред товар от банани от Южна Америка.
През октомври 2025 г. британското министерство на вътрешните работи съобщи, че през лятото в страната са били конфискувани наркотици на стойност над 1 милиард британски лири, съобщава БТА.
🚨🇪🇨 Ecuador just scored a massive win against narcoterrorism!— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 10, 2026
Police at Guayaquil port seized 1.2 TONNES of cocaine hidden inside 1,080 fruit boxes headed for Spain.
Dogs sniffed out the drugs impregnated in the cardboard.
That’s 12.5 million doses.
Worth about $37.5M in… pic.twitter.com/cZLwUpM1jN