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Откриха 3 тона кокаин, скрит в кашони с банани на британско пристанище (Видео)

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снимка: pixabay

Кокаин на стойност над 200 милиона британски лири (близо 270 милиона долара) е бил открит, скрит в кашони с банани на британско пристанище, предаде ДПА

Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че граничните власти са конфискували пратката от 2,9 тона в пристанището Лондон Гетъуей в Есекс миналия четвъртък. Пратката, с приблизителна стойност от 232 милиона британски лири, е била скрита сред товар от банани, доставени от Южна Америка. Деветима мъже са били арестувани, а по-късно са освободени под гаранция.

През февруари 2024 г. близо шест тона кокаин бяха открити в контейнер на пристанището в Саутхемптън, скрити сред товар от банани от Южна Америка.

През октомври 2025 г. британското министерство на вътрешните работи съобщи, че през лятото в страната са били конфискувани наркотици на стойност над 1 милиард британски лири, съобщава БТА. 

снимка: pixabay

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