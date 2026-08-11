Австралия включи сексуалната ориентация в националното преброяване

За първи път австралийците могат да посочат сексуалната си ориентация и с какъв пол се идентифицират в националното преброяване. Това припомни Асошиейтед прес.

Националното преброяване се провежда на всеки пет години и анкетите за него се състоят от 66 въпроса. То е първото при правителство на лявоцентристката Лейбъристка партия от 2011 г. насам. Настоящото лейбъристко правителство промени позицията си и разреши включването на по-полемични въпроси в анкетата за преброяването, след като две години по-рано временно се беше отказало от тях, определяйки ги като „разделящи обществото“.

И двата въпроса са предназначени за членовете на домакинството на 16 и повече години.

Въпросът за сексуалната ориентация предлага следните отговори: хетеросексуален/хетеросексуална, гей или лесбийка, бисексуален/бисексуална, не знам, предпочитам да не отговарям, както и възможност човек да посочи друг термин в специално предоставено поле.

При въпроса за пола, с който човек се идентифицира, ако той е различен от записания при раждането, възможностите са мъж, жена, небинарен/небинарна, предпочитам да не отговарям или друг термин, който човек може сам да посочи.

Въпросите за пола и сексуалната ориентация са незадължителни, както и въпросът за религията, който присъства в преброяването още от първото национално преброяване през 1911 г.

Лейбъристката партия беше обещала подобни въпроси за сексуалността и пола да бъдат включени в следващото преброяване по време на предизборната кампания през 2022 г., която доведе партията на власт след девет години в опозиция.

Австралийското правителство определя темите, които се включват във всяко преброяване. Австралийското статистическо бюро определя конкретната формулировка на въпросите.

През 2024 г. правителството реши да не се отклонява от въпросите в преброяването от 2021 г., като се позова на необходимостта от запазване на общественото единство.

„Не искаме сега да отваряме разделящи обществото дебати“, заяви тогава заместник министър-председателят Ричард Марлс.

Правителството обаче скоро промени позицията си след почти седмица на остри реакции от страна на организации на ЛГБТ общността и критики от някои депутати от Лейбъристката партия, съобщава БТА.

Два дни след изказването на Марлс премиерът Антъни Албанезе, който е хетеросексуален и от встъпването си в длъжност през 2022 г. два пъти е участвал в ежегодния гей и лесбийски фестивал в Сидни, потвърди в радио интервю, че въпрос за сексуалната ориентация ще бъде включен в следващото преброяване.

Главният статистик на Австралийското статистическо бюро Дейвид Груън заяви, че по време на обществените консултации преди преброяването бюрото е установило „значителен интерес към включването на въпроси за пола и сексуалната ориентация“ в анкетата.

„За част от населението събирането на тази информация е много важно. Но за други хора това е информация, която те просто не искат да споделят“, каза Груън, обяснявайки решението въпросите да бъдат незадължителни.