70 хил. домакинства в Одеса са останали без ток заради руските бомбардировки

70 хил. домакинства в Одеса са останали без ток. Това обяви украинския президент Володимир Зеленски във свое видео съобщение.

"Работеше се през целия ден в Одеса за възстановяване на електроснабдяването. Повечето от потребителите вече имат ток, но все още има работа за вършене. Благодаря на всеки един служител от техническите екипи и в енергийните компании, и в държавната Служба за извънредни ситуации, който стана част от тези усилия. Към тази вечер близо 70 000 семейства все още бяха без ток. Всички необходими ресурси са мобилизирани", посочи той.

Руските сили атакуваха черноморския пристанищен град Одеса с балистични ракети и щурмови дронове в нощта срещу 9 август, като ранени бяха най-малко 12 души, а щети бяха нанесени на инфраструктура. Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, пише БТА.