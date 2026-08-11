Китай остава лидер по „Златна виза" в Гърция, Турция е на второ място

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От общо 24 976 първоначални разрешения за постоянно пребиваване на инвеститори 11 921 са издадени на граждани на Китай. Делът им достига 47,7% от всички разрешения.

На второ място се нареждат инвеститорите от Турция с 4543 разрешения, или 18,2% от общия брой. Следват гражданите на Ливан с 1145 разрешения, Иран с 953, Великобритания с 826 и Израел със 790.

В челната десетка попадат още Египет с 629 разрешения, САЩ с 615, Армения с 258 и Сърбия с 224. Данните потвърждават трайното присъствие на китайските капитали на гръцкия имотен пазар и засилващия се интерес от страна на турските инвеститори.

Програмата позволява на граждани на държави извън Европейския съюз да получат разрешение за пребиваване срещу инвестиция при определени условия.

След последните промени минималната стойност на инвестицията в имот в Атика, Солун, Миконос, Санторини и на гръцките острови с население над 3100 души е 800 000 евро. За останалите райони основният праг е 400 000 евро. Запазена е и възможността за инвестиция от 250 000 евро при преобразуване на търговски или индустриални помещения в жилища, както и при възстановяване на защитени исторически сгради.

Закупените по основните категории жилищни имоти трябва да бъдат с площ най-малко 120 квадратни метра и не могат да се използват за краткосрочно отдаване под наем.