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Румънския парламент се събира извънредно, за да спаси 770 млн. евро от ЕС

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Румъния СНИМКА: Pixabay

Румънският парламент ще се събере извънредно, за да спаси 770 млн. евро по плана за възстановяване.  Те ще трябва да поправят закона за единната система  за заплащане в публични сектор чието приемане е блокирано от политическата криза и недоволството на синдикатите.

Ако до края на месеца този законопроект не бъде одобрен, северната ни съседка рискува да загуби 770 млн. евро по плана. Политическите партии не успяват да постигнат консенсус по законопроекта, а синдикатите оспорват сегашния вариант на нормативния акт, уточнява телевизията. Според източници от Социалдемократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, има малка вероятност законопроектът да бъде одобрен до крайния срок.

Президентът Никушор Дан покани на консултации днес следобед лидерите на партиите от бившата четирипартийна коалиция, информира Аджерпрес. Срещата ще се състои в 16:00 ч. в президентския дворец Котрочени с участието на лидерите на Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния.

Румъния СНИМКА: Pixabay

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