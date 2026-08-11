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"Делфин" носи и рекорден дъжд над Пекин, за ден ще се излее водата за няколко месеца

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Валежи в Пекин. СНИМКА: РОЙТЕРС

Валежи, равни на една трета от общото годишно количество, се очаква да се изсипят над китайската столица Пекин. Причината е, че влажността на тайфуна "Делфин" се е сляла с хладния въздух на Северен китай.

Градската метеорологична служба на служба на многолюдния мегаполис очаква да паднат валежи с общо количество над 100 милиметра през следващите 6 часа и повече от 150 милиметра в рамките на идните 24 часа.

Общото количество валежи в столичните райони Тунчжоу, Дасин, Фаншан, Мънтоугоу, Хуайжоу и Фънтай ще превиши 200 милиметра за следващото денонощие, което почти се равнява на годишното количество валежи за Пекин от 528 милиметра, регистрирано обикновено между юни и септември, пише БТА.

Валежи в Пекин. СНИМКА: РОЙТЕРС

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