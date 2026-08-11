"Делфин" носи и рекорден дъжд над Пекин, за ден ще се излее водата за няколко месеца

Валежи, равни на една трета от общото годишно количество, се очаква да се изсипят над китайската столица Пекин. Причината е, че влажността на тайфуна "Делфин" се е сляла с хладния въздух на Северен китай.
Градската метеорологична служба на служба на многолюдния мегаполис очаква да паднат валежи с общо количество над 100 милиметра през следващите 6 часа и повече от 150 милиметра в рамките на идните 24 часа.
Общото количество валежи в столичните райони Тунчжоу, Дасин, Фаншан, Мънтоугоу, Хуайжоу и Фънтай ще превиши 200 милиметра за следващото денонощие, което почти се равнява на годишното количество валежи за Пекин от 528 милиметра, регистрирано обикновено между юни и септември, пише БТА.