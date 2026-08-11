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65-годишна българка се удави на плаж край Кавала

Тони Маскръчка

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Курорти на Бяло море. СНИМКА: АРХИВ

Българка се удави на един от най-посещаваните плажове в Северна Гърция, съобщи Гръцката брегова охрана. Инцидентът е станал в неделя по обяд. Пристанищната администрация в Кавала е била уведомена за 65-годишна българска гражданка, извадена в безсъзнание от морската зона на плажа Амолофи, община Пагайо, в област Кавала.

На 65-годишната жена първоначално е била оказана първа помощ от местен спасител и от спасители на Спешна помощ, които са били на мястото на инцидента. Освен това е била извършена кардиопулмонална ресусцитация (CPR), но с отрицателни резултати. След това 65-годишната жена е била транспортирана с линейка до Многопрофилната болница в Кавала, където е била обявена за мъртва.

Централната пристанищна администрация в Кавала, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършването на аутопсия в Съдебната служба на Източна Македония и Тракия.

Курорти на Бяло море. СНИМКА: АРХИВ

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