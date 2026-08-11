Арестуваха жена, събрала над 40 000 долара - лъгала, че е болна от рак

Жена от американския щат Флорида беше арестувана, след като властите установиха, че е лъгала, че е болна от рак, и е измамила над 200 души с повече от 40 000 долара, които използвала за погасяване на лични дългове.

51-годишната Марибет Елън Джоунс от Бонита Спрингс е обвинена в кражба в особено големи размери на сума между 20 000 и 100 000 долара. Тя сама се е предала в ареста в Неапол тази седмица, след като детективи са получили заповед за ареста ѝ по обвинение за престъпление от втора степен, съобщиха от шерифската служба на окръг Колиър.

Джоунс, която в местната община, твърдяла пред жители между 2022 и 2024 г., че има рак и се подлага на лечение. Това накарало повече от 200 души да дарят пари, защото вярвали, че тя се нуждае от помощ.

Според разследващите тя дори се преструвала, че състоянието ѝ се влошава, и помолила хора от общността да подстрижат косата ѝ, за да изглежда така, сякаш се подготвя за химиотерапия.

Местните създали дарителска кампания в GoFundMe за Джоунс, която била свързана с личната ѝ банкова сметка. Освен това те ѝ давали пари в брой и лични чекове.

От шерифската служба съобщиха, че Джоунс е била бенефициент и на две предишни кампании в GoFundMe, в които също твърдяла, че има рак.

„GoFundMe има нулева толерантност към злоупотребата с нашата платформа и към всеки, който се опитва да се възползва от щедростта на другите. Можем да потвърдим, че кампаниите, организирани в полза на Марибет Джоунс, бяха премахнати от платформата, а профилът ѝ беше блокиран за бъдещи кампании за набиране на средства. Повече от 41 000 долара бяха възстановени на дарителите чрез гаранцията Giving Guarantee на GoFundMe, която осигурява пълно възстановяване на средствата в редките случаи, когато нещо не е наред", заяви говорител на платформата за дарения, цитиран от Fox News.

Разследването установило, че Джоунс не е имала рак и е използвала дарените средства за изплащане на личните си дългове. Тя е обвинена, че е измамила 238 жители на Неапол с повече от 40 000 долара.

„Това е потресаващ случай, защото се възползва от добротата и щедростта на хора, които искрено са искали да помогнат на човек, за когото са вярвали, че се бори за живота си", заяви шериф Кевин Рамбоск.

„Ако лъжете, за да откраднете от щедростта на хората в окръг Колиър, ние ще ви арестуваме и ще ви държим отговорни", каза още той.

По думите му подобни измами не само нанасят финансови щети на жертвите, но и подкопават доверието в истинските дарителски кампании за хора, които действително се нуждаят от помощ.