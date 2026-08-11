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В Гърция издирват българин, карал в насрещното и опитал да удари патрулка

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Гръцката полиция.

Органите на реда в Гърция издирват българин, шофирал в насрещното движение.

При опит на полицията да спре колата му, той се е опитал да удари и да отмести полицейската кола, но не е успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той обаче успял да избяга и сега полицията го издирва.

Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове.

Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка, информира БНР. 

Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническа изправност на автомобилите, подчертават в изявление от Дирекция на полицията.

Глобите за шофиране на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство.

Гръцката полиция.

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