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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23368007 www.24chasa.bg

Голяма опасност от пожари днес в Гърция

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Пожар

Много голяма опасност от пожари ще има днес в Гърция, предупреждават местните медии. Властите обявиха четвърта степен на риск, оранжев код, за много райони в област Атика, където е столицата Атина, както и на полуостров Пелопонес, в континентална Гърция и по островите в Егейско море.

От четвъртък метеоролозите очакват да започне спадане на температурите, но и значително усилване на вятъра, особено в Егейско море. Бурните ветрове е възможно да причинят затруднения за корабоплаването, но и да увеличат значително риска от пожари.

Снощи големият пожар край селището Куварас в област Атика беше поставен под контрол и в момента противопожарните екипи наблюдават за евентуални повторни разгаряния на огнищата, съобщава „Катимерини". Като евентуална причина за пожара се проучва електроснабдителната мрежа с ниско напрежение, пише БТА.

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