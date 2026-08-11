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Обявиха победителите в 38-ите кинонагради „Байхуа“

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера в Пекин се проведе церемонията по връчването на 38-ите кинонагради „Байхуа" за популярни филми. 101 зрители на различна възраст от цялата страна и различни сфери определиха победителите в различните категории. За най-добър филм бе определен „Нъджа-2", а „Тихото пробуждане" получи специалната награда за постижение. Наградата за най-добър режисьор отиде при Да Пън за лентата „Чананско личи". Призът за най-добър актьор получи Ия Циенси за филма „Малкият аз", а за най-добра актриса Уей Шъя за ролята си в „Последният танц".

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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