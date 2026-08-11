ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мариела Куртева: Внасят се яйцеклетки от чужбина, ...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23368434 www.24chasa.bg

Министерството на обществената сигурност на Китай оповести типични схеми за неправомерно събиране и търговия с лични данни

КМГ

1360
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Министерството на обществената сигурност на Китай оповести 10 типични случая на нарушения срещу личните данни на гражданите, с което подчерта продължаващите национални усилия за борба с престъпността в тази сфера и защитата на правата на гражданите в дигиталната ера.

Според отдел „Киберсигурност" към ведомството разследванията разкриват организирани престъпни мрежи, които чрез финансови стимули, кибератаки и вътрешни злоупотреби са събирали и търгували с лични данни с цел печалба.

В един от случаите организирана престъпна група е използвала парични награди, за да привлече хора да регистрират електронни магазини и бизнес лицензи с реалните си самоличности, след което е продавала идентификационните данни с цел пране на пари.

В друг случай заподозрени са купували голям брой верифицирани акаунти в платформи като WeChat и Douyin и са ги препродавали на чуждестранни престъпни мрежи за извършване на телекомуникационни и онлайн измами.

Акцията е част от последователните действия на Китай срещу престъпленията, свързани с данни. В периода 2020-2024 г. в рамките на специализирани кампании китайската полиция е разкрила над 40 000 случая на посегателства върху личната информация на гражданите. През 2025 г. министерството съчета строгото правоприлагане със засилени регулации, за да изгради по-всеобхватна система за киберсигурност и защита на информацията.

От ведомството призоваха обществото към бдителност, незабавно докладване на евентуални течове на данни и използване на законни средства за защита на личните права.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират