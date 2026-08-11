Смъртна присъда за Башар Асад постанови задочно сирийски съд

Сирийски съд осъди задочно на смърт бившия президент Башар Асад. Решението е било взето единодушно, съобщава Sky news.

На смърт е осъден и братът на бившия президент – Махер Асад. Съдът го е признал за виновен в предумишлено убийство, изтезания и подбуждане към убийство.

Съдебният състав е постановил още двамата братя да бъдат издирвани и преследвани на международно ниво.

Според обвинението Башар Асад носи отговорност за предумишленото убийство на повече от един човек, включително деца, както и за извършване на изтезания.

Председателят на съда е заявил, че Асад е бил „крайният вземащ решения" и е използвал държавните институции и апарата на властта за извършването на престъпленията.

„Приносът на Башар Асад към престъпленията е приносът на най-висшия вземащ решения, който е мобилизирал държавния апарат за тяхното извършване", е заявил съдията.

По думите му Асад е моралният извършител на всички престъпления, за които е обвинен.

Съдът единодушно го е признал за виновен по обвиненията в убийство и подбуждане към убийство и е постановил смъртната присъда в негово отсъствие.

Асад избяга от столицата Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 г., след като правителството му падна след светкавична офанзива на антиправителствените сили.

Башар Асад избяга в Москва, след като бунтовническите фракции навлязоха в сирийската столица Дамаск. Отпътуването на Асад стана с частен самолет и в най-голяма дискретност.

Асад е офталмолог по образование и нищо не вещаеше, че той ще стане президент на 34 години през 2000 г. след смъртта на баща му Хафез Асад.

През 2011 г. Башар Асад се сблъсква с Арабската пролет на сирийска територия. Поредица от продемократични протести са потушени със сила тогава, но те се израждат в кървава гражданска война, в която са въвлечени и различни джихадистки и бунтовнически сили, сред които и "Ислямска държава"

Асад успява да се задържи на власт с подкрепата на Русия, на Иран и на ливанското шиитско движение "Хизбула". Асад произхожда от алауити и се представяше като защитник на сирийските малцинства и като единствената възможна преграда пред екстремизма и хаоса, които биха обхванали Сирия, ако той бъде отстранен от власт.

Асад предпочиташе пред военната униформа елегантните костюми, съчетани с тъмна вратовръзка. На вид беше улегнал и стеснителен, но зад това се криеше воля да запази властта на всяка цена, отбелязва Франс прес.

Журналист, срещнал се с Асад по няколко повода преди и след избухването на гражданската война в Сирия, го обрисува като уникална и сложна личност. "Всеки път, като го срещнех, той беше спокоен, дори и в най-критичните и трудни моменти на войната", разказва журналистът, пожелал да запази анонимност.

"Това бяха същите черти на характера и на неговия баща Хафез Асад, ръководил Сирия с желязна ръка в продължение на 30 години", добавя той. Журналистът добавя, че Асад е успял да се представи като необходима на страната фигура. "В политиката е важно как играеш с картите, които ти се падат и той съумя да владее играта", казва той.

Начело на партията БААС Хафез Асад наложи в Сирия непрозрачен и параноичен режим.

Роден на 11 септември 1965 г., синът му Башар Асад не беше предопределен да стане президент, но животът му се промени драстично, когато по-големият му брат Басел, който трябваше да наследи баща им на президентския пост, загина в автомобилна катастрофа през 1994 г.

Тогава Башар Асад трябва да изостави учението в Лондон, където междувременно е срещнал съпругата си Асма, със сирийско-британско потекло от сунитско вероизповедание, която му ражда и три деца. Асма е известна с прякора Розата на пустинята, даден й от модното списание "Вог" преди началото на гражданската война в Сирия. След това Асма е сравнявана с Мария Антоанета.

След смъртта на Хафез Асад през 2000 г. Башар го наследява на поста чрез референдум, на който не среща никаква опозиция. Когато полага клетва на 34 години, той въплъщава реформатора за мнозина сирийци, бленуващи за права и свободи в Сирия. Те вярват, че Башар ще сложи край на годините на репресии и ще установи една по-либерална икономика в тази държава, задушавана от държавния контрол.

В началото на президентството си Асад смекчава някои от ограниченията, въведени от баща му. Но имиджа му на реформатор се разсейва много бързо след ареста и хвърлянето в затвора на интелектуалци, преподаватели или други привърженици на реформаторското движение в страната.

Когато избухва Арабската пролет през март 2011 г. в Сирия, протестиращи призовават по време на мирни демонстрации за промяна. Но Асад, който беше и главнокомандващ, извършва тогава брутална репресия, последвана от гражданската война, в която загинаха над 500 000 души. Милиони напуснаха страната или се преместиха в пределите на страната в други населени места. В даден момент "Ислямска държава" също настъпи в конфликта. Но с помощта на Русия, Иран и "Хизбула" Асад се задържа на власт и си върна две трети от превзетите от различни групировки и от ислямистите територии. През тези години на гражданска война Асад винаги е твърдял, че в Сирия действат терористи, че става дума за заговор, замислен от врагове, които искат да го свалят от власт.