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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23368673 www.24chasa.bg

Китай публикува пътна карта за екологична защита през следващите пет години

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 10 август беше публикуван „План за екологична защита през 15-ата петилетка". В него се предвижда до 2030 г. структурата на екологичното пространство в страната да продължи да се оптимизира, екологичното качество да се подобрява устойчиво, тенденцията към загуба на биологично разнообразие да бъде ефективно ограничена, да бъдат предложени повече висококачествени екологични продукти, а националната екологична сигурност да бъде ефективно гарантирана.

Конкретните цели в плана са площта на защитените природни територии да заема не по-малко от 18% от сухоземната територия на страната, индексът на екологично качество да се повиши до 86,5 пункта, процентът на опазване на почвите и водите да достигне над 74%, а горското покритие – 25,8%.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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