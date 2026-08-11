Китай публикува пътна карта за екологична защита през следващите пет години

На 10 август беше публикуван „План за екологична защита през 15-ата петилетка". В него се предвижда до 2030 г. структурата на екологичното пространство в страната да продължи да се оптимизира, екологичното качество да се подобрява устойчиво, тенденцията към загуба на биологично разнообразие да бъде ефективно ограничена, да бъдат предложени повече висококачествени екологични продукти, а националната екологична сигурност да бъде ефективно гарантирана.

Конкретните цели в плана са площта на защитените природни територии да заема не по-малко от 18% от сухоземната територия на страната, индексът на екологично качество да се повиши до 86,5 пункта, процентът на опазване на почвите и водите да достигне над 74%, а горското покритие – 25,8%.