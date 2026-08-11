КМГ: „Сюелун“ успешно завърши работата на 12 ледови станции

В рамките на 16-ата китайска експедиция в Северния ледовит океан корабът „Сюелун" успешно завърши работата на 12 ледови станции – рекорден брой за един кораб в историята на китайските арктически експедиции.

Въпреки трудностите, свързани с ледената покривка и условията на работа, благодарение на прецизната подготовка екипът осигури транспорта на всички научни материали и успешно проведе комплексни наблюдения в области като атмосферния граничен слой, физиката на морския лед, подледните екосистеми и океанографията. Тези наблюдения осигуряват дългосрочни данни на място и възможности за валидиране на еволюционните процеси в Арктика. Наред с това екипът изгради и наблюдателна мрежа в Северния ледовит океан, която работи без човешка намеса.