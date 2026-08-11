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„Из Китай с Павел“ ни запознава със света на маите в пекинска изложба

КМГ

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КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

„Истинската същност на света се крие в разнообразието на цивилизациите". Това е красив слоган, който ни разкрива същността на невероятната изложба – „Царевица, злато, ягуари — древните цивилизации на маите и Андите", която разкрива богатството на музеите от Латинска Америка в Пекин.

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще се запознаем с цивилизацията на маите. Изолирани от древните цивилизации на Азия, Африка и Европа тези „потомци на царевицата" са постигнали забележителни успехи, които са видими в изложбата.
Когато европейците в съвременната епоха за първи път стъпват на Мезоамериканска земя, те често се натъкват на изоставени градове и руини на храмове. По този начин цивилизацията на маите започва да се разглежда като „изгубена цивилизация", обгърната от мистериозна аура.

Днес над шест милиона представители на народа на маите живеят в цяла Америка. Същевременно много елементи от цивилизацията на маите са се вписали в съвременния свят, обогатявайки културния живот на човечеството.

Музейните работници в Столичния музей на Пекин са избрали много красив китайски стих, за да опишат значението на тази изложба, в него се казва: „Само разнообразните цветове създават истинската пролет", което всъщност означава, че човешката цивилизация се гради и процъфтява благодарение на разнообразието. Изложбата за маите и цивилизациите на Андите е достъпна за разглеждане до 18 октомври 2026 година.

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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