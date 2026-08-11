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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23368994 www.24chasa.bg

Четирима моряци загинаха при нападение на хутите в протока Баб ел Мандеб

2004
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Йеменските хути на няколко пъти досега атакуват кораби- снимката е илюстративна

Подкрепяните от Иран хуси убиха четирима души при нападение с ракети срещу плавателен съд в протока Баб ел Мандеб, предаде Асошиейтед прес, като цитира йеменските власти.

Министерството на транспорта на международно признатото правителство на Йемен заяви, че трима от загиналите са пакистански граждани, а един е индонезиец.

В изявление на ведомството се посочва, че хусите са изстреляли три балистични ракети по йеменския търговски кораб.

Бунтовниците са изстреляли и ракета срещу спасителните екипи, опитващи се да достигнат до плавателния съд, като при атаката е бил ранен йеменски спасител, според министерството.

Йеменските хути на няколко пъти досега атакуват кораби- снимката е илюстративна

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