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Италианска туристка пострада сериозно на Скиатос, повлечена от струята на самолет

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Инцидентът е станал на летището на остров Скиатос

Италианска туристка е пострадала сериозно в близост до летището на гръцкия остров Скиатос, след като е била повлечена от реактивната струя от двигателите на излитащ самолет, съобщава „Катимерини".

Инцидентът е станал вчера по обяд -  52-годишната жена е получила сериозна черепно-мозъчна травма, пише БТА.

Пострадалата първоначално е била откарана в здравния център на Скиатос, където лекарите са преценили, че травмите й са прекалено тежки за възможностите там и по-късно е била прехвърлена спешно по въздух в болницата в град Волос.

Властите разследват обстоятелствата, при които туристката се е озовала на опасното място.

Инцидентът отново прави актуален въпросът за летището на Скиатос, което през последните години се превърна в популярна дестинация на любителите на т.нар. „плейн спотинг" (plane spotting), т.е. наблюдаване и фотографиране на самолети, коментира гръцкото издание, „Та неа".

Специфичното разположение на летището позволява от определени точки да бъдат наблюдавани излитащи и кацащи самолети от малко разстояние. Това привлича много посетители от Гърция и от чужбина.

Това обаче крие сериозни рискове от реактивната струя на двигателите. Миналата година пак там пострада германска туристка. През 2022 г. британка получи черепно-мозъчна травма, докато наблюдаваше излитащ самолет на Скиатос.

Инцидентът е станал на летището на остров Скиатос

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