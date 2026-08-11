В Южна Корея задържаха двама китайски граждани по подозрение за шпионаж

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Южнокорейските власти задържаха двама бивши китайски военнослужещи по подозрение в шпионски дейности, извършвани в района на военновъздушната база край град Гунсан, предаде ДПА.

Единият от задържаните е китайски гражданин на около 60-годишна възраст. Той е заподозрян в осъществяването на „действия в полза на врага" и в нарушаване на законите за защита на комуникациите. По данни на разследващите мъжът многократно е посещавал Южна Корея с туристическа виза, пише БТА.

Според полицията той е подслушвал комуникациите между изтребители и контролните кули за въздушно движение от хотел близо до летището край Гунсан, където са разположени както южнокорейски, така и американски части. Едно от предположенията е, че престоят на мъжа в Южна Корея е съвпадал със съвместни военновъздушни учения на Южна Корея и САЩ.

Вторият заподозрян е 45-годишен етнически кореец с китайско гражданство. Според разследващите той е вербувал южнокорейска служителка в „Кемп Хъмфрис" - най-голямата задгранична американска военна база, която се намира край град Пьонгтек.

Смята се, че жената е получавала класифицирана информация за съвместни военни учения на САЩ и Южна Корея.

Ако бъдат признати за виновни, двамата китайски граждани могат да бъдат осъдени на доживотен затвор.