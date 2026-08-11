ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затварят плаж "Изток" в Свети Влас заради замърсяв...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23369232 www.24chasa.bg

В Южна Корея задържаха двама китайски граждани по подозрение за шпионаж

1712
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Южна Корея

Южнокорейските власти задържаха двама бивши китайски военнослужещи по подозрение в шпионски дейности, извършвани в района на военновъздушната база край град Гунсан, предаде ДПА.

Единият от задържаните е китайски гражданин на около 60-годишна възраст. Той е заподозрян в осъществяването на „действия в полза на врага" и в нарушаване на законите за защита на комуникациите. По данни на разследващите мъжът многократно е посещавал Южна Корея с туристическа виза, пише БТА.

Според полицията той е подслушвал комуникациите между изтребители и контролните кули за въздушно движение от хотел близо до летището край Гунсан, където са разположени както южнокорейски, така и американски части. Едно от предположенията е, че престоят на мъжа в Южна Корея е съвпадал със съвместни военновъздушни учения на Южна Корея и САЩ.

Вторият заподозрян е 45-годишен етнически кореец с китайско гражданство. Според разследващите той е вербувал южнокорейска служителка в „Кемп Хъмфрис" - най-голямата задгранична американска военна база, която се намира край град Пьонгтек.

Смята се, че жената е получавала класифицирана информация за съвместни военни учения на САЩ и Южна Корея.

Ако бъдат признати за виновни, двамата китайски граждани могат да бъдат осъдени на доживотен затвор.

Южна Корея

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират