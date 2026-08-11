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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23369342 www.24chasa.bg

Откриха тунел за нелегално преминаване на мигранти в Латвия

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Мигранти Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Латвия заяви днес, че на границата ѝ с Беларус е бил открит тунел, и обяви началото на операции за борба с мрежите за трафик на хора, които помагат на все повече нелегални имигранти да влязат в страната, предаде Ройтерс.

Миналия месец латвийски военнослужещи използваха сълзотворен газ и произведоха предупредителни изстрели, за да спрат мигранти, опитващи се да влязат в страната от Беларус, с който Латвия има 173-километрова граница, пише БТА.

"Защитата на източната граница на Латвия ще бъде укрепена чрез по-тясното сътрудничество между граничната и националната полиция, въоръжените сили и службите за сигурност, както и по-широкото приложение на дронове за навременно засичане и задържане на нелегални мигранти", заяви латвийският министър на вътрешните работи Янис Домбрава на пресконференция с премиера Андрис Кулбергс.

"Престъпни мрежи улесняват нелегалната миграция от Беларус към Латвия, като се стремят да проникнат в Шенгенското пространство, но крайната цел за мигрантите е друга страна на европейския континент.

"Те мигрират към страната, откъдето е по-лесно да се влезе в ЕС, така че ние не трябва да сме държавата, където преминаванията са най-лесни", подчерта премиерът Андрис Кулбергс.

Мигранти

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