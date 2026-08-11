1,56 млн. пътници са влезли в Турция за 1,5 месеца на пунктовете при Одрин

Турция отчита интензивен трафик на гастарбайтери, пристигащи в страната за лятната си отпуска, на граничните пунктове в окръг Одрин, където се намират и два от пунктовете към България - Капъкуле/Капитан Андреево и Хамзабейли/Лесово, съобщава одринското издание "Едирне хабер".

По данни, цитирани от сайта, в периода от 22 юни до 5 август през граничните пунктове в Турция са влезли около 1,56 млн. пътници, а над 1 млн. са излезли от страната. За същия период броят на преминалите в двете посоки леки автомобили е над 662 хиляди, пише БТА.

В Одрин се намират основните гранични пунктове на Турция към Европа. Освен двата към България, това са и Пашакьой/Ипсала и Пазаркуле/Кастаниес, водещи към Гърция.

Одрин е сред първите спирки за гастарбайтерите, влизащи в Турция през България и Гърция, а през лятото на граничните пунктове в града традиционно се наблюдава интензивен трафик, особено с пристигането в Турция на живеещите и работещи в Европа турски граждани.

Интензивното движение на гастарбайтери през границите продължава, като се очаква в следващия период, когато гастарбайтерите, приключили почивката си в страната, започнат да се връщат към държавите, в които живеят, да се засили трафикът в посока излизане от Турция, отбелязва "Едирне хабер".