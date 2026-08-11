Хиляди туристи са блокирани на остров Сицилия заради вулкана Етна

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Хиляди туристи са блокирани днес на италианския остров Сицилия, тъй като вулканът Етна продължава да бълва облаци от пепел, след като изригна миналата седмица, предаде ДПА.Вулканът създава проблеми за въздушния трафик за пети ден в пика на туристическия сезон.

По-малък брой самолети успяват да излетят и да се приземят на летището в Катания, което е най-голямото на Сицилия. Рано тази сутрин само един самолет успя да излети, а всички пристигащи полети бяха отложени до вечерта.

Най-активният вулкан в Европа бълва от петък големи количества пепел. Гъсти потоци лава извират от два кратера на височина съответно 2360 и 2750 метра, сочат данни на италианския Национален институт по геофизика и вулканология.

През нощта се е отворил нов кратер на височина от около 1900 метра.

Етна достига височина до повече от 3300 метра над морското равнище и е внимателно наблюдаван заради честите си изригвания.